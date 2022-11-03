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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:35

"ФосАгро" улучшила прогноз производства на 2022 год

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - "ФосАгро" сообщила, что улучшила прогноз производства на 2022 год до 10,9 млн тонн.

"Набранная динамика выпуска готовой продукции позволяет нам улучшить прогноз по объемам производства по итогам года. Мы ожидаем, что в 2022 году он превысит 10,9 млн тонн - почти 5% роста год к году", - сообщил через пресс-службу председатель совета директоров компании Виктор Черепов.

Предыдущий прогноз по производству на 2022 год, опубликованный в августе, составлял 10,8 млн тонн.

В 2021 году "ФосАгро" нарастила выпуск агрохимической продукции на 3%, до 10,5 млн тонн.

ФосАгро Виктор Черепов
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