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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:35

Скорректированная EBITDA "ФосАгро" за 9 месяцев выросла в 1,7 раза

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Скорректированная EBITDA "ФосАгро" за 9 месяцев выросла в 1,7 раза, до 222,5 млрд рублей, рентабельность по EBITDA увеличилась до 48,4%, сообщила компания.

Выручка выросла на 57% и достигла 459,4 млрд рублей.

Скорректированная чистая прибыль увеличилась в 1,8 раза, до 150,2 млрд рублей. Скорректированный свободный денежный поток достиг 118,3 млрд рублей, увеличившись в 2,2 раза к аналогичному периоду прошлого года.

Скорректированная EBITDA "ФосАгро" в III квартале составила 57,15 млрд рублей, следует из расчетов "Интерфакса", основанных на данных компании. Аналитики BCS GM ожидали этот показатель на уровне 59,3 млрд рублей, Sber CIB - 54,1 млрд рублей.

Скорректированная чистая прибыль за июль-сентябрь составила 41,65 млрд рублей, увеличившись на 5% год к году. Результат оказался лучше ожиданий аналитиков, которые прогнозировали снижение этого показателя на 8%, до 36,7 млрд рублей.

Квартальный FCF "ФосАгро" вырос вдвое к аналогичному периоду 2021 года, до 40,7 млрд рублей, также превысив оценки опрошенных "Интерфаксом" аналитиков.

Чистый долг "ФосАгро" на 30 сентября снизился на 119,8 млрд рублей по сравнению с концом 2021 года и составил 33,9 млрд рублей. Соотношение чистого долга к скорректированной EBITDA снизилось до 0,12х.

ФосАгро
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