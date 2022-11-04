Мировые цены на продовольствие в октябре по сравнению с сентябрем снизились незначительно

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Мировые цены на продовольствие, падавшие с марта этого года, в октябре по сравнению с сентябрем снизились незначительно - на 0,4 пункта, сообщается в докладе ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН).

Индекс продовольственных цен ФАО в октябре составил 135,9 пункта (136,3 пункта в сентябре). По сравнению с пиковым значением в марте этого года индекс упал на 14,9%, однако он остался на 2% выше, чем в соответствующий период прошлого года.

Индекс продовольственных цен ФАО - это средневзвешенный показатель, отслеживающий динамику международных цен на пять основных продовольственных товарных групп.

Индекс мировых цен на зерновые в октябре был на 1% выше, чем в сентябре, и на 11,1% выше, чем в октябре прошлого года. По сравнению с прошлым месяцем был зафиксирован рост мировых цен на все основные виды зерновых. В частности, пшеница подорожала на 3,2% "главным образом, в связи с сохраняющейся неопределенностью вокруг Черноморской зерновой инициативы", отмечается в докладе. Цены на фуражное зерно повысились на 4,3%.

Индекс цен на растительные масла в октябре оказался на 1,6% ниже показателя прошлого месяца и почти на 20% - ниже в годовом выражении. Продолжающееся падение этого индекса было обусловлено снижением мировых цен на пальмовое, соевое и рапсовое масла, которое с избытком компенсировало рост котировок подсолнечного масла, поясняют эксперты ФАО.

Индекс цен на молочную продукцию в октябре по сравнению с сентябрем оказался на 1,7% ниже. Его снижение продолжается четвертый месяц подряд. Но в годовом выражении цены были на 15,4% выше. Падение в октябре обусловлено меньшими, чем предполагалось, объемами закупок со стороны Китая и вялым спросом по спотовым контрактам, поскольку большинство стран-импортеров полностью удовлетворили свои текущие потребности, поясняется в докладе.

Индекс цен на мясо в октябре по сравнению с минувшим месяцем снизился на 1,4%. Эта динамика наблюдается четвертый месяц подряд, причем это характерно для мировых цен на все виды мяса. Вместе с тем по сравнению с октябрем прошлого года индекс выше на 6,4%. В октябре больше всего упали мировые цены на баранину в связи с динамикой валютных курсов и сезонным ростом предложения со стороны стран Тихого океана в условиях ограниченных объемов импортных закупок. Мировые цены на свинину также значительно упали в результате сокращения объемов импортных закупок в мире в сочетании с вялым внутренним спросом в некоторых ведущих странах-производителях, поясняется в докладе.

Индекс цен на сахар в октябре был на 0,6% ниже сентябрьского показателя, но на 8,5% выше показателя соответствующего месяца прошлого года. Снижению мировых цен на сахар в октябре способствовали как благоприятный прогноз предложения в мире в текущем сезоне, так и ожидаемый рост производства в Индии.