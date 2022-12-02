Мировые цены на продовольствие в ноябре практически не изменились

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Мировые цены на продовольствие в ноябре по сравнению с октябрем практически не изменились, сообщает ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН).

Индекс цен на зерновые составил 150,4 пункта, что на 1,3% ниже октябрьского показателя, однако на 6,3% выше, чем годом ранее. "Мировые цены на пшеницу в ноябре снизились на 2,8%, что объясняется, главным образом, возобновлением участия Российской Федерации в Черноморской зерновой инициативе и продлением срока действия этой договоренности, а также ослаблением импортного спроса на поставки из США в связи с неконкурентоспособными ценами и усилением конкуренции на мировых рынках в результате увеличения объема поставок из России", - говорится в обзоре.

Мировые цены на фуражные зерновые по сравнению с предыдущим месяцем снизились на 1%. В частности, кукуруза подешевела на 1,7%, сорго - на 1,2%, но ячмень подорожал на 2,5%.

Индекс цен на растительные масла в ноябре составил 154,7 пункта, повысившись на 2,3% после семи месяцев непрерывного снижения. Рост обусловлен повышением мировых цен на пальмовое и соевое масла, которое с лихвой компенсировало снижение котировок рапсового и подсолнечного масел, поясняется в обзоре.

Индекс цен на молочную продукцию составил 137,5 пункта, что на 1,2% ниже октябрьского показателя. Цены снижаются пятый месяц подряд, но остаются выше уровня прошлого года на 9,2%. Больше всего в ноябре снизились мировые котировки обезжиренного сухого молока, чему способствовало ослабление импортного спроса, а также увеличение экспортных возможностей в Европе. Уменьшились цены на цельное сухое молоко и на сливочное масло. Мировые цены на сыр, напротив, выросли на фоне сохранения стабильного импортного спроса и сокращения экспортного предложения со стороны ведущих производителей в Западной Европе.

Индекс цен на мясо в ноябре составил 117,1 пункта, это на 0,9% ниже уровня октября. Снижение продолжается пятый месяц подряд, однако цены все еще на 4,1% выше, чем год назад. "В ноябре пятый месяц подряд зафиксировано снижение мировых цен на говядину, что объясняется увеличением экспортных поставок из Австралии в дополнение к и без того значительному объему поставок из Бразилии, - говорится в обзоре. - Мировые цены на остальные виды мяса, напротив, начали расти, при этом наибольший подъем продемонстрировали цены на баранину под влиянием стабильного импортного спроса. Восстановились также мировые цены на мясо птицы, чему способствовало сокращение мирового экспортного предложения в результате спада производства во многих крупных странах, вызванного учащением вспышек гриппа птиц. Цены на свинину выросли в связи с резким увеличением спроса в преддверии праздников и под воздействием колебания валютных курсов".

Индекс цен на сахар в ноябре составил 114,3 пункта, что на 5,2% выше октябрьского значения. Это первый прирост после непрерывного шестимесячного периода падения. "Такое повышение объясняется, главным образом, активными закупками на фоне ограничения мирового предложения сахара, вызванного задержками уборочной кампании в ключевых странах-производителях и объявленным Индией понижением квоты на экспорт сахара. Росту мировых цен на сахар также способствовало повышение цен на этанол в Бразилии", - поясняет ФАО.

По сравнению с ноябрем прошлого года индекс цен на сахар остается ниже на 4,9%.

Индекс продовольственных цен ФАО - это средневзвешенный показатель, отслеживающий динамику международных цен на пять основных продовольственных товарных групп.