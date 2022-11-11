США продлили сделки по энергоносителям с несколькими российскими банками до 15 мая

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты продлили до 15 мая 2023 года разрешение на операции, связанные с энергетикой, для российских банков, попавших под американские санкции.

"Все операции, запрещенные указом президента 14024, с участием одной или нескольких из следующих организаций, связанные с энергетикой, разрешены до (...) 15 мая 2023 года", - говорится в лицензии, опубликованной Минфином США.

Среди организаций, которым разрешены такие сделки - Внешэкономбанк, банк "Открытие", Совкомбанк, Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, а также связанные с ними организации и ЦБ РФ.

Уточняется, что под операциями, "относящимися к энергетике", подразумевается "добыча, производство, очистка, сжижение, газификация, регазификация, конверсия, обогащение, изготовление, транспортировка или покупка углеводородов, включая сырую нефть, промысловый конденсат, требующую дальнейшей переработки нефть, газовый конденсат, нефтепродукты, природный газ или другие продукты, из которых получается энергия, такие как уголь, древесина или сельскохозяйственные продукты, используемые для производства биотоплива, или уран в любой форме, а также разработка, производство, выработка, передача или обмен электроэнергией любым способом, включая ядерные, тепловые и возобновляемые источники энергии".