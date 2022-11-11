Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:36

США продлили сделки по энергоносителям с несколькими российскими банками до 15 мая

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты продлили до 15 мая 2023 года разрешение на операции, связанные с энергетикой, для российских банков, попавших под американские санкции.

ЭкономикаBloomberg сообщил, что Госдеп просил банки США продолжить сотрудничать с компаниями из РФЧитать подробнее

"Все операции, запрещенные указом президента 14024, с участием одной или нескольких из следующих организаций, связанные с энергетикой, разрешены до (...) 15 мая 2023 года", - говорится в лицензии, опубликованной Минфином США.

Среди организаций, которым разрешены такие сделки - Внешэкономбанк, банк "Открытие", Совкомбанк, Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, а также связанные с ними организации и ЦБ РФ.

Уточняется, что под операциями, "относящимися к энергетике", подразумевается "добыча, производство, очистка, сжижение, газификация, регазификация, конверсия, обогащение, изготовление, транспортировка или покупка углеводородов, включая сырую нефть, промысловый конденсат, требующую дальнейшей переработки нефть, газовый конденсат, нефтепродукты, природный газ или другие продукты, из которых получается энергия, такие как уголь, древесина или сельскохозяйственные продукты, используемые для производства биотоплива, или уран в любой форме, а также разработка, производство, выработка, передача или обмен электроэнергией любым способом, включая ядерные, тепловые и возобновляемые источники энергии".

США Россия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Министерство торговли США признало экономику России нерыночной

Бывшая российская "дочка" Valio создала бренд специально для СНГ

Бывшая российская "дочка" Valio создала бренд специально для СНГ

Долларовый индекс резко упал в четверг после данных об инфляции в США

Долларовый индекс резко упал в четверг после данных об инфляции в США

Инфляция в США в октябре замедлилась до 7,7%

ЦБ РФ пока не готов снижать долю в Национальной системе платежных карт

Минтранс считает необходимым докапитализировать РЖД в 2022 г. на 217 млрд руб. из ФНБ

Минтранс считает необходимым докапитализировать РЖД в 2022 г. на 217 млрд руб. из ФНБ

Маск запретил удаленную работу для всех сотрудников Twitter

Маск запретил удаленную работу для всех сотрудников Twitter

Суд запретил объявления о продаже БАДов и пищевой продукции с мухоморами на Wildberries

Предправления Тинькофф банка сообщил, что бренд выкуплен у Тинькова

Предправления Тинькофф банка сообщил, что бренд выкуплен у Тинькова
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });