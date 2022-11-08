Поправки о сокращении ответственности санируемых банков по долгам "дочек" прошли II чтение

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором чтении законопроект, ограничивающий размер субсидиарной ответственности санируемых банков, страховых организаций и негосударственных пенсионных фондов по долгам подконтрольных им юрлиц, если такие обязательства возникли до решения о начале санации.

Размер субсидиарной ответственности по таким обязательствам не должен превышать стоимость чистых активов финансовой организации на конец квартала, в котором принято решение о санации.

Изначально правительственный законопроект № 132289-8 наделял лиц, привлекаемых к субсидиарной ответственности по обязательствам компании-банкрота, правом оспаривать требования кредиторов и участвовать в рассмотрении в суде иных вопросов, которые могут привести к уменьшению конкурсной массы.

Ко второму чтению документ был дополнен нормами, касающимися ответственности санируемых финансовых организаций по долгам своих подконтрольных юрлиц. Эти нормы должны вступить в силу с момента публикации закона и смогут применяться, в том числе, к делам о банкротстве, производство по которым возбуждено ранее.

Законопроект ограничивает размер субсидиарной ответственности санируемых страховых организаций, НПФ, банков по долгам подконтрольных им лиц, если такие обязательства возникли до решения о начале санации. Совокупный размер таких требований не должен превышать стоимость чистых активов финансовой организации на конец квартала, в котором принято решение о санации, говорится в проекте.

Предполагается, что остаток долга можно будет взыскивать с бывших собственников и менеджеров, привлекая их к субсидиарной ответственности. Для этого поправки в закон о банкротстве позволяют переносить ответственность за недобросовестные действия финансовых организаций, совершенные до санации, на лиц, контролировавших их ранее. При этом вводится презумпция виновности прежних бенефициаров и менеджеров: пока не доказано иное, предполагается, что основания для привлечения к субсидиарной ответственности возникли из-за действий или бездействия этих лиц.

Аналогичный подход по ограничению ответственности санируемых банков предложен для случаев, когда в деле о несостоятельности заинтересованного с банком лица совершенная еще до санации сделка между ними признается недействительной. Такая сделка может быть признана недействительной, если, например, в ней было неравноценное исполнение обязательств или она была заключена в целях причинения вреда кредиторам (статьи 61.2 и 61.6 закона о банкротстве).

Кроме того, ко второму чтению в законопроекте появилась норма, согласно которой требования санируемых банков к должникам не будут понижаться в очереди на погашение, если основания для этого возникли еще до санации. Такими основаниями для понижения в очереди, согласно разъяснениям Верховного суда РФ, могут стать ситуации, когда банк предоставлял средства должнику в ситуации финансового кризиса (компенсационное финансирование), пытаясь спасти его бизнес, или формируя фиктивную задолженность.

О подготовке соответствующих поправок стало известно летом 2022 года. Однако тогда обсуждался вариант полного и автоматического переноса ответственности за недобросовестные действия финансовых организаций, совершенные до санации, на лиц, контролировавших их ранее, рассказывал источник "Интерфакса".

По его словам, эти поправки позволят снизить расходы государства на санацию. Так как сейчас у санируемых финансовых организаций фактически нет собственных средств и все потери от привлечения к ответственности финансовая организация покрывает за счет государственных денег, выделенных в рамках процедуры санации. При этом лица, ранее контролировавшие финорганизацию, к ответственности по общему правилу не привлекаются.