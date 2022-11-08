Страховщиков будут рейтинговать по уровню организации борьбы с мошенничеством

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Всероссийский союз страховщиков (ВСС) планирует составить первый рейтинг страховщиков по уровню организации работы в сфере противодействия страховому мошенничеству, сообщил на конференции "Барьер" глава профильного комитета союза Игорь Фатьянов.

"Эта работа не ставит цели формирования жестких требований к страховщикам в этой сфере или разработки KPI, иных специальных стандартов, но она даст информацию для сопоставления систем организации такой работы в компаниях", - пояснил он.

В планах ВСС также провести обсуждения с представителями Российской национальной перестраховочной компанией (РНПК) и создаваемой Евразийской перестраховочной компании об организации работы по противодействию страховому мошенничеству, поскольку такие случаи также влияют и на убыточность перестраховщиков.

ВСС также планирует в 2023 году выдвигать законодательные инициативы в сфере борьбы со страховыми мошенниками, проводить исследования и обучающие семинары по теме, сотрудничать с ассоциациями детективных агентств.

Вице-президент ВСС Сергей Ефремов, курирующий борьбу со страховым мошенничеством, на этой же конференции отметил тенденцию увеличения случаев страхового мошенничества в сфере личного страхования (ДМС, страхование от несчастного случая и болезней) на фоне снижения того же показателя в автоКАСКО и ОСАГО.

"К сожалению, единая информационная база в личном страховании пока не создана, начать формировать такую базу - задача, которая стоит перед ВСС и страховщиками в 2023 году. База позволит обмениваться эффективно информацией, связанной с противодействием мошенничествам в линиях страхования жизни и здоровья граждан", - сказал Ефремов.

В качестве пояснений по теме Фатьянов сообщил, что в фокусе внимания мошенников в личном страховании в основном договоры страхования при оформлении ипотеки. "При страховой сумме по договору защиты жизни и здоровья заемщика в 1 млн рублей, при минимальном наборе исключений по такому договору и в условиях давления кредитующего банка по срокам организации выплаты ипотека - потенциально пожароопасный участок в страховании", - заключил глава комитета ВСС.