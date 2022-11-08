Рынок акций РФ отыграл рубеж 2200п по индексу МосБиржи при смешанной динамике фишек

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ к вечеру во вторник консолидируется при смешанной динамике blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок в ожидании промежуточных выборов в Конгресс США; индекс МосБиржи смог отыграть рубеж 2200 пунктов после утреннего снижения. Лидируют в откате обновившие минимумы с февраля на резко возросших оборотах бумаги "Детского мира" (-15,7%) из-за планов компании рассмотреть вопрос о трансформации в частный бизнес.

К 16:40 индекс МосБиржи составил 2204,12 пункта (-0,2%), индекс РТС - 1142,34 пункта (+0,1%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 3,4%.

Доллар просел до 60,77 рубля (-0,23 рубля).

Подешевели акции "ММК" (-2%), "НЛМК" (-1,8%), "Магнита" (-1,3%), "Северстали" (-1,2%), "Яндекса" (-1%), "Сургутнефтегаза" (-0,9%), "Аэрофлота" (-0,6%), "Роснефти" (-0,6%), "Газпром нефти" (-0,5%), "НОВАТЭКа" (-0,5%), "АЛРОСА" (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (-0,3%), "Норникеля" (-0,3%), Сбербанка (-0,2% и -0,1% "префы").

Подорожали акции ВТБ (+3,4%), UC Rusal (+1,3%), "Интер РАО" (+1,1%), "МТС" (+0,8%), "Газпрома" (+0,7%), Polymetal (+0,7%), расписки OZON (+0,7%), бумаги АФК "Система" (+0,5%), ПАО "Полюс" (+0,5%), "Московской биржи" (+0,4%), "Татнефти" (+0,3%), "РусГидро" (+0,1%).

Акции "Детского мира" упали на 15,7%, обновив минимум с 24 февраля. Утром бумаги падали более чем на 20%, из-за чего "Мосбиржа" проводила дискретный аукцион по бумагам. Объем торгов существенно вырос и превысил 7,111 млрд рублей.

Совет директоров "Детского мира" планирует рассмотреть решение о поэтапной трансформации компании в частный бизнес. Процедура предполагает реорганизацию, частичный переход акционеров из публичной компании в непубличное ООО "Детский мир" и предложение о продаже акций ПАО для акционеров, не перешедших в ООО, говорится в сообщении компании.

Предполагается, что после завершения реорганизации и частичного перехода акционеров в ООО "Детский мир" в 2023 году "дочка" ритейлера предложит акционерам продать акции по рыночной цене. Она будет определена советом директоров на уровне не ниже средневзвешенной цены акций на "Московской бирже" за шесть месяцев, предшествующих дате направления оферты.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ во вторник умеренно просел, не найдя значимых драйверов для развития роста. Акции "Детского мира" продолжили начатое накануне падение на фоне новостей о планах руководства сделать компанию частной.

В Европе розничные продажи еврозоны в сентябре показали признаки улучшения, увеличившись на 0,4% м/м и упав на 0,6% г/г против ожиданий снижения на 1,3% г/г. Нефть с начала недели умеренно просела, так как укрепление доллара заставляет инвесторов фиксировать прибыль, но при положении цен Brent и WTI выше поддержек $94 и $87,50 за баррель соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков) можно говорить о высоких шансах повторного тестирования среднесрочных сопротивлений $98,50 и $93 за баррель и попыток прервать среднесрочный "медвежий" тренд.

В США вторник отметится политической повесткой и выборами в Палату представителей США, которые могут принести победу республиканцам, в том числе в Сенате, осложняя принятие решений при президенте-демократе Байдене, отмечает Кожухова.

По словам ведущего аналитика "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова, коррекционное движение рынка акций вниз после преодоления сильного сопротивления является вполне логичным. Индекс МосБиржи мог протестировать 100-дневную скользящую среднюю на предмет поддержки - индекс опускался чуть ниже 2190 пунктов, но не дошел до 100-дневной, которая располагается на уровне около 2182,9 пункта. То есть поддержка себя проявила и это может быть основанием для возобновления роста при относительно благоприятных внешних условиях.

В американских финансовых СМИ прошла информация по поводу негласного обращения властей США к своим банкам, чтобы те не разрывали окончательно связи с некоторыми ключевыми российскими компаниями. В числе таковых отмечены "Газпром" и "Уралкалий". Официально информация никак не комментируется, но является вполне допустимой, считает аналитик.

Акции "Детского мира" продолжили снижение. Планы компании по делистингу с "Московской биржи" и преобразованию в частный бизнес явно не понравились инвесторам, так как параметры возможной оферты для несогласных могут быть невыгодными. Если суммировать падение цена за два дня, то этого вполне достаточно, чтобы закрыть короткие позиции, или попытаться сыграть на отскок, считает Кочетков.

Рубль вновь укрепил свои позиции. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина сделал ряд важных заявлений на встрече с депутатами в рамках совместного заседания думских комитето по рассмотрению "Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2023 и период 2024-2025 годов". В частности, регулятор планирует вернуться к нейтральной денежной политике (со ставкой 5,0-6,0% годовых) в 2025 году. В отношении мировой экономики глава ЦБ РФ сообщила об ухудшении условий, но сохранении базового сценария, который не предполагает глобальной рецессии. По поводу рубля она также сообщила, что в ЦБ РФ не считают целесообразным искусственное ослабление национальной валюты. Более того, стабильный рубль позволяет решить более эффективно ряд задач, включая перевод международной торговли на национальные валюты. Рубль, по оценке Кочеткова, в некоторой степени сам стал обладать признаками резервной валюты, так как с его помощью можно закупить у России ряд стратегических товаров. Соответственно, в ЦБ также считают необходимым обеспечить стабильность рубля за счет снижения инфляции, которая остается приоритетной заботой регулятора.

Пока в рамках климатической конференции COP27 звучат призывы к нефтяным компаниям и богатым странам раскошелиться на климатические усилия, нефть незначительно подешевела, реагируя на карантинную ситуацию в Китае (число новых случаев COVID-19 в КНР достигло максимума с начала мая). Меры карантинного характера начали применять в Пекине и ряде других промышленных центров. Соответственно, растут ожидания, что ноябрьский нефтяной импорт КНР вновь окажется слабым. Впрочем, даже этого может не хватить, чтобы преодолеть сложившийся дефицит поставок. США, скорее всего, прекратят продажи своих резервов после промежуточных выборов. Европа с 5 декабря отказывается от российской нефти, но далеко не весь ее объем может быть быстро перенаправлен на другие рынки. Кроме того, у многих потребителей возникнет соблазн воспользоваться ценовым лимитом, что будет означать прекращение поставок из РФ. Ближайшим событием для рынка нефти станет публикация отчета API, а в среду выйдет отчет Минэнерго США по запасам, напомнил Кочетков.

Многие американские аналитики указывают, что промежуточные выборы в Конгресс являются одним из исторических четких сигналов на рост акций. Впрочем, текущие условия немного отличаются тем, что ФРС находится в цикле повышения ставки, а экономика начинает явно тормозить. С другой стороны, республиканцы чаще нацелены на реальный сектор, а не на мечты о климатических планах и целях уничтожения базовых отраслей. Кроме того, рынок живет ожиданиями статистики по потребительской инфляции за октябрь, которая выйдет 10 ноября. Некоторые признаки указывают на значительное замедление цен (например, индекс цен на подержанные автомобили упал в октябре на 10,6% в годовом выражении, рынок недвижимости также демонстрирует резкое охлаждение на фоне роста ставок). Соответственно, вся текущая неделя может пройти в непрерывном росте, если совпадут различные позитивные сигналы, полагает Кочетков.

По словам стратега Альфа-банка Джона Волша, республиканцы могут получить большинство в Палате представителей, а Сенат, как ожидается, будет находиться под примерно равным контролем обеих партий. Разделенное правительство США, вероятно, исключило бы повышение налогов и любые крупные расходы, потенциально воспринимаемые как инфляционные, что было бы позитивно воспринято рынками. Поддержку российским акциям оказывают ослабление геополитических рисков и появляющиеся сообщения о закулисных переговорах для поиска решения конфликта на Украине.

По словам аналитика ФГ "Финам" Ксении Лапшиной, промежуточные выборы в Конгресс США определят будущую политику и расходы правительства. За последние два года политика демократов во многом разочаровала американцев, и, судя по социологическим опросам, республиканцы вернут себе Палату представителей, это событие уже практически заложено в рынок. Однако если республиканцам удастся получить большинство и в Сенате, то рынок может отреагировать на это позитивно.

На китайских площадках рост приостановился, неопределенность в отношении эпидемической обстановки в стране сохраняется. С одной стороны, поступают сообщения о рекордных новых случаях заболевания за последние полгода. С другой - СМИ сообщают о планах властей постепенно снимать ковидные ограничения. Но надеяться на полную отмену политики "нулевой терпимости" к COVID-19 не приходится.

На рынке акций РФ индекс МосБиржи продолжает борьбу за рубеж 2200 пунктов, коррекция вниз постепенно снимает локальную перекупленность. Хуже рынка второй день подряд выглядят акции "Детского мира" после известий о предстоящей реорганизации публичной компании в частную, отмечает Лапшина.

Во вторник в Азии наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,3%, южнокорейский Kospi - на 1,2%, шанхайский Shanghai Composite просел на 0,4%, гонконгский Hang Seng потерял 0,3%), подросла Европа (индексы FTSE, CAC40, DAX прибавляют 0,1-0,4%) и "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,3%).

Инвесторы ждут итогов промежуточных выборов в Конгресс США, а также свежих данных об инфляции в этой стране, которые могут определить дальнейшую политику Федеральной резервной системы в вопросе повышения процентных ставок, сообщает MarketWatch.

Отчет по инфляции в США выйдет в четверг, и опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидают, что он укажет на замедление инфляции в октябре до 8% с сентябрьских 8,2%.

Нефть

На нефтяном рынке к вечеру во вторник цены умеренно просели, большинство трейдеров уже почти не верит в смягчение подхода китайских властей к борьбе с COVID-19.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 16:40 по московскому времени составила $97,4 за баррель (-0,5% и -0,7% в понедельник), декабрьская цена WTI - $91,09 за баррель (-0,8% и -0,9% в понедельник).

Пекин подтвердил, что намерен продолжать массовые тестирования и использование локдаунов для сдерживания распространения коронавируса. Однако эксперты Goldman Sachs считают, что власти страны всё же готовятся смягчить подход к борьбе с COVID-19, что может произойти в следующем году, сообщает агентство Bloomberg.

В понедельник в Китае было зафиксировано более 7 тыс. новых случаев заболевания COVID-19, что является максимумом за 6 месяцев.

Строгие карантинные меры в КНР, результатом которых стали локдауны в ряде крупных городов, являются одним из ключевых факторов, сказывающихся на перспективах спроса на нефть.

Среди других важных событий на рынке - начавшееся сокращение добычи странами ОПЕК+, а также скорое вступление в силу эмбарго на поставки российской нефти в Европу.

На Мосбирже

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "Электроцинк" (-9,7%), Softline (-5%), "ВСМПО-Ависма" (-2,1%), "Соллерса" (-2,1%), расписки EMC (-2,1%).

Выросли акции ПАО "Лензолото" (+8,3%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (+6,5%), "Новороссийского морского торгового порта" (+4,7%), ТКЗ "Красный котельщик" (+2,3%), расписки "О'Кей" (+2,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:40 составил 32,19 млрд рублей (из них 7,474 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка и 3,273 млрд рублей на бумаги "Газпрома").