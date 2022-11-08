Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:18

Автозавод "ГАЗ" готовит дебютную программу облигаций на 60 млрд рублей

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - ООО "Автомобильный завод "ГАЗ" (входит в группу "ГАЗ", Нижегородская область) готовит дебютную программу облигаций серии 001Р объемом 60 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, говорится в сообщении компании.

В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет.

7 ноября программу зарегистрировал Банк России, ей присвоен регистрационный номер 4-00681-R-001P.

Ранее компания на долговой рынок не выходила.

"Горьковский автомобильный завод" ("ГАЗ", Нижний Новгород, входит в группу "ГАЗ") выпускает легкие и среднетоннажные коммерческие автомобили для малого и среднего бизнеса, различных отраслей промышленности, коммунального хозяйства, сельскохозяйственных предприятий, медицинских и школьных учреждений в России и за рубежом.

ГАЗ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Бывший CEO Puma Бьорн Гульден возглавит adidas

Бывший CEO Puma Бьорн Гульден возглавит adidas

Страховщики фиксируют снижение вдвое числа автоугонов вопреки прогнозам

Котировки LG Display взлетели на 7,8% после презентации эластичного LED-экрана

Котировки LG Display взлетели на 7,8% после презентации эластичного LED-экрана

Глава ЦБ предупредила о валютизации экономики в случае искусственного ослабления рубля

Мосбиржа проводит дискретный аукцион по акциям "Детского мира" из-за их падения на 24%

Спрос россиян на наличные в последние недели приблизился к сезонной норме

Спрос россиян на наличные в последние недели приблизился к сезонной норме

ЦБ пока не видит оснований для дальнейшей либерализации валютных ограничений

Набиуллина отметила, что "жесткий" вариант прогноза ЦБ стал реальнее

Набиуллина отметила, что "жесткий" вариант прогноза ЦБ стал реальнее
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });