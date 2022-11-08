Автозавод "ГАЗ" готовит дебютную программу облигаций на 60 млрд рублей

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - ООО "Автомобильный завод "ГАЗ" (входит в группу "ГАЗ", Нижегородская область) готовит дебютную программу облигаций серии 001Р объемом 60 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, говорится в сообщении компании.

В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет.

7 ноября программу зарегистрировал Банк России, ей присвоен регистрационный номер 4-00681-R-001P.

Ранее компания на долговой рынок не выходила.

"Горьковский автомобильный завод" ("ГАЗ", Нижний Новгород, входит в группу "ГАЗ") выпускает легкие и среднетоннажные коммерческие автомобили для малого и среднего бизнеса, различных отраслей промышленности, коммунального хозяйства, сельскохозяйственных предприятий, медицинских и школьных учреждений в России и за рубежом.