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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:20

Цена Brent стабилизировалась у $92,67 за баррель

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Котировки нефти стабильны в четверг после резкого снижения накануне на данных об увеличении запасов в США, а также сигналах о расширении карантинных ограничений в Китае.

Коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе увеличились на 3,92 млн баррелей - до 440,76 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны. Эксперты, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали роста запасов лишь на 250 тысяч баррелей.

К 8:30 по московскому времени январские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,02 (0,02%) к уровню закрытия среды, до $92,67 за баррель. Днем ранее Brent подешевела на $2,71 (2,8%), до $92,65 за баррель.

Декабрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) на $0,06 (0,07%), до $85,77 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $3,08 (3,5%), до $85,83 за баррель.

Китай вводит карантинные меры в ряде крупных городов, включая Пекин, на фоне скачка заболеваемости COVID-19 в стране до максимального за шесть месяцев уровня, сообщил Bloomberg. В частности, ограничения затронули город Чунцин с населением более 32 млн человек, который столкнулся с самым резким ростом заражений более чем за год.

"Трейдеры были неправы, рассчитывая на возможность смягчения карантинных ограничений в Китае, - отмечает аналитик SPI Asset Management Стивен Иннес. - Ухудшение ситуации в КНР возвращает опасения относительно спада в экономике и снижения спроса на нефть на первый план".

Brent WTI США Минэнерго Китай Пекин
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