Квартальные показатели Walt Disney не оправдали прогнозов

Годовая выручка компании оказалась рекордной с 1996 года

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - В IV финансовом квартале (завершился 1 октября) Walt Disney Co., крупнейшая в мире компания в сфере развлечений и медиа, зафиксировала более слабые, чем ожидалось, показатели чистой прибыли и выручк, а также спрогнозировала замедление роста продаж в новом финансовом году.

В отчетном квартале чистая прибыль Disney составила $162 млн против $159 млн годом ранее. Прибыль в расчете на акцию не изменилась и составила 9 центов.

Прибыль без учета разовых факторов составила 30 центов на акцию при консенсус-прогнозе экспертов, опрошенных FactSet, на уровне 56 центов.

Квартальная выручка Disney увеличилась на 9%, до $20,15 млрд. Аналитики в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $21,27 млрд.

По итогам всего финансового года Disney увеличила выручку на 22%, до $82,72 млрд. Рост годового показателя стал рекордным с 1996 года, отмечает FactSet. Чистая прибыль выросла в полтора раза и составила $3,19 млрд против $2,02 млрд годом ранее.

Финансовый директор компании Кристин Маккарти допустила, что в новом фингоду темпы роста прибыли и выручки могут оказаться меньше 10%, если макроэкономические показатели серьезно не улучшатся. Такой сценарий разочаровал инвесторов. Консенсус-прогноз предусматривает подъем выручки примерно на 13,9%, операционной выручки - на 17,4%.

Количество подписчиков стримингового сервиса Disney+ в минувшем квартале увеличилось на 12,1 млн по сравнению с предыдущим кварталом - до 164,2 млн. В годовом выражении рост числа подписчиков стримингового сервиса составил 39%. Тем временем средняя выручка с пользователя (ARPU) за год сократилась на 5%, до $3,91 в месяц.

Медиаподразделение сократило выручку в минувшем финквартале на 3%, до $12,73 млрд. В том числе стриминговое подразделение, в состав которого входит Disney+, увеличило доходы на 8%, до $4,91 млрд, в сегменте традиционного телевидения выручка уменьшилась на 5%, до $6,34 млрд, а доходы от продажи контента и лицензий упали на 15%, до $1,74 млрд.

Выручка подразделения, управляющего тематическими парками и круизными судами, а также занимающегося выпуском потребительских товаров и видеоигр, подскочила на 36%, до $7,43 млрд.

Акции Disney подешевели на 6,8% на дополнительных торгах во вторник. С начала 2022 года капитализация компании упала на 35,5%, до $183,1 млрд.