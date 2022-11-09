Спотовая цена газа в Европе приблизилась к $1000/тыс. куб. метров

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Приближение зимы ликвидирует ценовую аномалию на европейском рынке, когда спотовые контракты на газ (с немедленной поставкой) стоили в два с лишним раза дешевле, чем фьючерсные (на месяц вперед и далее).

Заявка на транзит российского газа через территорию Украины - на уровне предыдущих дней и месяцев.

Украинский транзит

"Оператор ГТС Украины" принял от "Газпрома" заявку на транзит на среду в объеме 42,4 млн куб. м, сообщила украинская компания. Показатель во вторник был таким же. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в ГТС страны - газоизмерительной станции "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принята.

Официальный представитель монополии Сергей Куприянов сообщил журналистам: "Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 42,4 млн куб. м на 9 ноября. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена".

ОГТСУ объявил форс-мажор приема газа для транзита через "Сохрановку", так как якобы не может осуществлять оперативно-технологический контроль за компрессорной станцией "Новопсков". Маршрут через "Сохрановку" обеспечивал транзит более 30 млн куб. м в сутки.

Российский концерн считает, что не существует оснований для форс-мажора, как нет и препятствий для продолжения работы в прежнем режиме.

Европейский рынок

Запоздалое, но неминуемое сезонное понижение температуры восстановило цену на газ на европейском рынке. Контракт с поставкой "на день вперед" (на среду) на хабе TTF в Нидерландах закрылся на уровне $935 за тысячу кубометров - это более чем в два раза больше, чем в середине прошлой недели ($225).

Декабрьский фьючерс на индекс TTF стоит сейчас $1230.

Выработка электроэнергии за счет ветроустановок в Европе за первые два дня текущей недели составляет 24% по сравнению с 18% за прошлую и позапрошлую недели, сообщает ассоциация WindEurope.

Газопровод "Северный поток" полностью остановлен из-за ряда санкционных проблем с обслуживанием оборудования. В конце сентября взорваны две нитки первого "Северного потока" и одна "Северного потока 2" вблизи датского острова Борнхольм.

Запасы газа в Европе

Европа вот-вот начнет чистый отбор сформированных к зиме запасов газа. Текущее состояние резервов уже нельзя назвать закачкой (прирост за последние будние дни составляет десятые доли процентного пункта).

Начало сезона отбора в этом году будет самым поздним за историю наблюдений GIE (с 2011 года). Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2013 году (запасы начали уменьшаться 4 ноября).

Уровень запасов сейчас составляет 95,35% - это более 102 млрд куб. м активного газа. Прирост за последние отчетные сутки (7 ноября) составил 0,04 процентных пункта.

При этом в "Газпроме" предупреждают, что "нагрузка на ПХГ Европы будет выше, чем в предыдущие годы в связи с изменившимися логистикой и источниками газоснабжения европейского рынка".

В ответ на понижение температуры увеличили объем регазификации европейские терминалы по приему СПГ. С начала ноября коэффициент использования их мощностей составляет 65% при том, что в среднем за октябрь было 60%.

Запасы в США

США резко увеличили темп закачки газа в хранилища. За неделю, завершившуюся 28 октября, было аккумулировано 3 млрд куб. м газа, что в два раза выше, чем за предыдущую неделю и в целом снова соответствует средним темпам закачки этой осени.

Тем не менее, текущий уровень запасов составляет менее 73%, что существенно уступает показателям ПХГ Европы и России.

Сейчас объемы газа в ПХГ США на 11% превосходят минимальный уровень для тех же дат последних пяти лет, свидетельствуют данные управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США. Отставание от нормы (среднего уровня за те же даты последних пяти лет) сократилось до 4%.