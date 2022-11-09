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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:16

Сеть "Магнит Косметик" запустила продажи на Ozon

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - "Магнит Косметик", крупнейшая в России розничная сеть по продаже косметики, бытовой химии и товаров для дома (принадлежит ПАО "Магнит"), начала продажи через маркетплейс.

Сеть запустила на Ozon витрину, на которой размещены товары в категориях "красота и здоровье", "детская гигиена", "бытовая химия", говорится в сообщении "Магнита". К концу текущего года ассортимент увеличится в 15 раз до 6 тыс. наименований.

Значительную часть ассортимента составляют товары собственных торговых марок сети (Stellary, KuMiHo, Zollider и др.).

"Тенденция покупать продукцию beauty-сегмента в онлайн, сформировавшаяся на фоне пандемии, сохраняется, и мы видим большой потенциал для развития этого канала продаж", - отметил директор по продажам и маркетингу в электронной коммерции "Магнита" Евгений Николаев (его слова процитированы в сообщении).

FMCG-товары уже стали одними из самых популярных товаров на Ozon – потребители перенесли в онлайн рутинные закупки товаров для гигиены, косметики, бытовой химии, сказала директор по развитию бизнеса Ozon Илоанга Ершова. Так, на Ozon в первом полугодии спрос на товары для красоты и здоровья, бытовую химию вырос вдвое в годовом сопоставлении.

"Формат маркетплейса подходит не только малому и среднему бизнесу, но и крупным брендам, даже тем, кто имеет свой онлайн-канал – в случае с Ozon они могут расширять географию своих продаж по всей стране без ограничений и пользоваться вниманием аудитории, превышающей 50 млн человек"", - добавила она.

"Магнит" – крупнейший в России ритейлер по числу магазинов и второй по размеру выручки. В первом полугодии выручка компании выросла на 38,2%, до 1,14 трлн рублей. На конец июня под управлением "Магнита" было 26 731 магазин. Сеть магазинов дрогери "Магнит Косметик" объединяла 7 161 магазин, ее продажи в первом полугодии увеличились на 28,3%, до 90,11 млрд рублей.

Магнит Косметик Ozon
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