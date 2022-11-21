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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:07

Ozon откроет представительство в Китае

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Международное подразделение Ozon - Ozon Global - объявило об открытии представительства в китайском Шэньчжэне.

Как говорится в пресс-релизе компании, Китай относится к ключевым направлениям Ozon Global; количество продавцов из Китая сейчас превышает 10 тысяч, на них приходится более 90% ассортимента глобальной витрины маркетплейса. При этом на товары из Китая приходится около 95% от общей доли заказов Ozon Global.

За счет открытия представительства в Китае Ozon планирует привлечь "более 100 тысяч продавцов из Китая и увеличить оборот локальных товаров на площадке в 10 раз к 2024 году".

Китайский офис Ozon Global возглавит Саймон Хуан, обладающий опытом работы в сфере трансграничной торговли и e-commerce в США, Индии и Китае. В частности, он является основателем стартапа, который был приобретен компанией GlowRoad, впоследствии ставшей частью бизнеса Amazon.

В сентябре Ozon Global запустил партнерскую доставку товаров из Китая (осуществляется через GBS, Unitrade, Hecny, Eshun, Xingyuan Express, Cainiao); она позволила сократить срок доставки товаров из Китая в РФ почти в два раза.

Сейчас ключевыми направлениями Ozon Global являются Китай, Турция, Казахстан, Беларусь, Индия, Корея, Израиль, Молдова и Таиланд. В частности, летом компания открыла представительство в Турции.

Ozon Китай
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