Мантуров заявил о цели нарастить прокат черных металлов на 33% до 2030 года

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Стратегия развития металлургической промышленности до 2030 года предполагает рост производства готового проката черных металлов к 2030 году на 33%, цветной металлургии - на 28%, заявил вице-премьер и министр промышленности и торговли Денис Мантуров на у премьер-министра Михаила Мишустина.

"Особо хотел бы отметить, что в обновленной стратегии мы учли интеграцию предприятий новых территорий. А также расположенную в них сырьевую базу", - сказал он.

Расширение внутреннего спроса является одним из ключевых направлений стратегии, особое внимание будет уделено "сопряжению возможностей металлургии с потребностями металлоёмких отраслей экономики", речь идет, в первую очередь, о строительном и транспортном секторах, топливно-энергетическом комплексе, сфере ЖКХ, гражданском машиностроении и оборонно-промышленном комплексе, продолжил Мантуров.

Говоря об экспорте, он отметил, что в условиях санкций приоритетными направлениями внешних поставок становятся рынки Турции, Китая, стран ЕАЭС и СНГ, государств Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. По его данным, предприятия при участии торговых представительств уже ведут переориентацию экспорта.

Мишустин поддержал предложение Мантурова утвердить стратегию на ближайшем заседании правительства.