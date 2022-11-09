E.ON в III квартале увеличила чистую прибыль на 26%

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - В III квартале 2022 года германский энергетический концерн E.ON SE увеличил чистую прибыль на 25,8%, выручку - почти вдвое, а также подтвердил прогноз на весь год.

Чистая прибыль компании в июле-сентябре составила 1,56 млрд евро по сравнению с 1,24 млрд евро за аналогичный период прошлого года. Скорректированная EBITDA повысилась до 2,05 млрд евро с 1,51 млрд евро.

Выручка подскочила до 28,75 млрд евро против 15,05 млрд евро годом ранее.

За три квартала 2022 года скорректированная EBITDA компании сократилась на 170 млн евро относительно того же периода прошлого года - до 6,1 млрд евро.

Чистый долг E.ON на конец сентября составлял 33,7 млрд евро, что существенно ниже показателя на конец прошлого года (38,8 млрд евро).

Компания по-прежнему планирует получить по итогам 2022 года скорректированную EBITDA в диапазоне 7,6-7,8 млрд евро, скорректированную чистую прибыль - 2,3-2,5 млрд евро.

С начала 2022 года капитализация E.ON упала на 30% (до 22,4 млрд евро), тогда как фондовый индекс DAX опустился на 14,6%.