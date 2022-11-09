При продлении "зерновой сделки" Москва будет учитывать препятствование ее российской части

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - США и Евросоюз продолжают чинить препятствия реализации российской части "зерновой сделки", Москва будет учитывать этот фактор, когда будет приниматься решение о ее продлении, заявила на брифинге представитель МИД Мария Захарова.

"Сожалеем, что по-прежнему нет достаточного прогресса в российской части "черноморской сделки", и, напомню, она была пакетной: именно так ее предложил, видел, видит и, надеюсь, продолжает видеть генеральный секретарь Объединенных наций", - сказала она.

"США и ЕС продолжают препятствовать (поставкам) наших удобрений и агропродукции на мировые рынки, - добавила Захарова. - Будем это учитывать при рассмотрении вопроса о целесообразности продления зерновой сделки".

По ее словам, "будет со сделкой то, что будет с российской частью этой сделки сейчас".

"До окончания срока, на который она была заключена, осталось не так много времени, - отметила Захарова. - Мы еще раз констатируем, что российская часть этой сделки выполняется с такими сбоями, что это выполнение нельзя считать полноценным".

В Стамбуле 22 июля при участии ООН, России, Турции и Украины были подписаны документы по созданию морских коридоров безопасности для вывоза сельхозпродукции из трех украинских портов - Черноморска, Одессы и Южного, а также договоренность Москвы и ООН о снятии препятствий для экспорта российского зерна и удобрений. В Москве считают, что договоренности были пакетными и должны выполняться одновременно и не раз обращали внимания, что проблема с экспортом российских товаров так и не решена.

29 октября Москва приостановила участие в зерновой сделке из-за атаки украинских беспилотников на корабли Черноморского флота в Севастополе. 2 ноября президент Владимир Путин сказал, что получил через Турцию гарантии украинской стороны, что гуманитарный морской коридор не будет использован для атак на ЧФ, поэтому Россия возобновит участие в зерновой сделке.

Возобновление участия не связано с вопросом о выполнении договоренностей в части поставок российского зерна и удобрений, объяснил позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

2 ноября замглавы МИД Андрей Руденко предупредил, что решение о продлении "зерновой сделки" будет приниматься в зависимости от исполнения "российской" части договоренностей.