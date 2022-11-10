ЦБ не будет отменять обязательные резервные требования для банков

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - ЦБ РФ не готов пойти на отмену обязательных резервных требований для банков, сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Я не видела пока это предложение, но мы на это не готовы пойти", - сказала Набиуллина журналистам в кулуарах форума Finopolis.

Сбербанк предложил ЦБ отменить обязательные резервные требования, написала ранее газета "Ведомости" со ссылкой на предложения Сбербанка к проекту основных направлений денежно-кредитной политики на 2023-2025 годы. Намерения регулятора повысить нормативы обязательных резервов могут усугубить проблемы банковской системы, приводит издание позицию Сбербанка.