ЦБ РФ с 1 марта повысит нормативы обязательных резервов банков

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Банк России, как и планировал, с 1 марта 2023 года повышает нормативы обязательных резервов.

Решение принято с учетом роста структурного профицита ликвидности и с целью сохранения тенденции на девалютизацию балансов кредитных организаций, говорится в сообщении ЦБ.

Так, с 1 марта на 1 процентный пункт (п.п.) - до 4% повышаются нормативы по всем категориям резервируемых обязательств в валюте РФ для банков с универсальной лицензией и небанковских кредитных организаций; на 2 п.п. - до 7% по всем категориям резервируемых обязательств в иностранной валюте для всех кредитных организаций.

Для банков с базовой лицензией нормативы обязательных резервов по всем категориям обязательств в рублях остаются без изменения.

Новые нормативы начнут применяться с регулирования размера обязательных резервов за март 2023 года. При этом, согласно графику периодов усреднения обязательных резервов на 2023 год, в марте не предполагается перерасчета по обязательным резервам, депонированным на счетах по учету обязательных резервов. Таким образом, в результате повышения нормативов общая сумма обязательных резервов вырастет только за счет увеличения их части, подлежащей поддержанию на корреспондентских счетах в рамках механизма усреднения, сумма обязательных резервов на счетах по учету обязательных резервов не изменяется.

ЦБ ранее планировал с 1 января 2023 года повысить нормативы обязательных резервов до 4% в рублях для банков с универсальной лицензией и небанковских кредитных организаций и до 7% в валюте для всех кредитных организаций. Однако в декабре 2022 года регулятор принял решение перенести срок этого повышения на 1 марта 2023 года.

Намеченный на 1 июня 2023 года ориентировочный срок второго этапа повышения нормативов обязательных резервов (до 5% и 8% соответственно) сохраняется, отмечал в декабре ЦБ.