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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:36

"СИБУР" сообщил об интересе к ТГК-16 у возможных покупателей

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - "СИБУР", который консолидировал в 2021 году часть активов "ТАИФа", в том числе и ТГК-16, изучает возможность ее продажи, сообщили "Интерфаксу" несколько источников, знакомых с ситуацией.

В самой компании "Интерфаксу" подтвердили эту информацию.

"Мы видим интерес к активу со стороны потенциальных покупателей и в настоящий момент не исключаем вариантов передачи части энергетической инфраструктуры профильному инвестору с понятным опытом успешного взаимодействия с "СИБУРом" для дальнейшего развития ТГК-16 как субъекта оптового рынка электроэнергии и мощности, - сказал представитель "СИБУРа". - С учетом высокой степени интеграции ТГК-16 в бизнес-активы в Татарстане, компания сейчас сосредоточена на оценке возможных сценариев и условий оформления взаимоотношений с ТГК-16 в том случае, если актив выйдет из периметра, и определении его возможной справедливой стоимости".

"Основными приоритетами СИБУРа являются эффективное развитие нефтегазохимического бизнеса и обеспечение отечественного рынка современными синтетическими материалами. Собственная энергогенерация в этом контексте выполняет в первую очередь функцию обеспечения основных производств, но в широком смысле профильной деятельностью для компании не является. При этом мы понимаем, что ТГК-16 сегодня - это качественная материальная база, центр отраслевой экспертизы и постоянная команда с уже выстроенными процессами. В совокупности это делает предприятие очень ценным и привлекательным активом для инвесторов", - также пояснили в "СИБУРе".

СИБУР ТГК-16
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