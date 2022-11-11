Премии страховщиков по ОСАГО за 9 месяцев 2022 г. выросли на 12% - до 193,9 млрд руб.

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Совокупные премии российских страховщиков в сегменте ОСАГО по итогам девяти месяцев 2022 года увеличились на 12% - до 193,9 млрд рублей, объем общих выплат практически не изменился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 113,7 млрд рублей, сообщил исполнительный директор Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев на форуме Finopolis в пятницу.

Количество заключенных договоров за этот период немного снизилось и составило 29,96 млн договоров.

Количество заявленных за девять месяцев 2022 года убытков снизилось на 7% - до 1,6 млн. Также на 7% снизилось и количество урегулированных убытков - до 1,5 млн.

Уфимцев сообщил, что средняя выплата по ОСАГО составила 74,3 тыс. рублей, что на 7% выше, чем годом ранее (69,2 тыс. рублей). При этом статистика в ежеквартальном разрезе показывает, что динамика средней выплаты по ОСАГО коррелировала с ростом цен на запчасти, ее рост заметно ускорился в третьем квартале.

Так, если в первом и втором кварталах 2022 года средняя выплата составила 71,6 тыс. рублей, то в третьем квартале 2022 года она выросла сразу на 14% по сравнению с этим значением - до 81,6 тыс. рублей.

"Рост стоимости запчастей находит отражение в регулярно обновляющихся справочниках запчастей и закономерно приводит к ускоряющемуся росту выплат по ОСАГО. При этом средняя стоимость ОСАГО по итогам девяти месяцев 2022 года составила 6,5 тыс. рублей, ее рост находится в пределах нескольких сотен рублей", - отметил Уфимцев. По его словам, это результат конкуренции между страховщиками за безубыточных автовладельцев и возросшей вследствие расширения тарифного коридора возможности гибко назначать тариф с учетом факторов, влияющих на безаварийность.