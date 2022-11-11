В ЦБ не ждут выхода банковского сектора России на прибыль в 2022 году

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Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Российский банковский сектор вряд ли выйдет на прибыль по итогам 2022 года, считает директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов. Он сказал это журналистам в кулуарах форума Finopolis.

"Я думаю, что на прибыль мы вряд ли выйдем", - сказал он.

При этом, по его словам, банкам в третьем квартале удалось сократить убыток по сравнению с итогами полугодия. "Он сократился довольно прилично", - отметил глава департамента.

"Просто тот убыток, который был вначале, он был в значительной степени от переоценки валютных позиций. Потому что в какой-то момент у ряда банков просто разъехалась валютная поза, потому что невозможно было продолжать заключать сделки хеджирующие с иностранными контрагентами. В результате та позиция балансовая, которая была, которую они до этого закрывали, она оказалась не закрытой. И плюс изменение курса, которое на тот момент резко произошло, оно повлияло, - подчеркнул он. - В дальнейшем большой динамики курса не было и банки, собственно говоря, зарабатывали тот результат, который у них был до этих разовых, условно говоря, операций".

В сентябре Данилов также высказывал мнение, что банкам вряд ли удастся показать положительный финансовый результат по итогам 2022 года.

В первом полугодии 2022 года чистые убытки кредитных организаций РФ составили 1,5 трлн рублей, сказал первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин в интервью РБК в начале сентября.