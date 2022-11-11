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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:21

Азербайджан за 10 мес. увеличил экспорт газа на 17,4%, поставки в Европу превысили 9 млрд куб. м

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Азербайджан в январе-октябре 2022 года увеличил экспорт газа на 17,4% - до 18,2 млрд кубометров, сообщил министр энергетики Пярвиз Шахбазов.

Шахбазов в твиттере написал, что за 10 месяцев экспорт азербайджанского газа в Европу составил 9,3 млрд кубометров, или 51% всех поставок из Азербайджана.

Поставки газа в Турцию составили 6,9 млрд кубометров (38% всего экспорта), в Грузию - 2 млрд кубометров (11% всего экспорта).

Как сообщалось ранее, Азербайджан в 2021 году экспортировал 19 млрд кубометров газа, из которых 8,2 млрд кубометров - в Европу. На 2022 год экспорт газа планируется на уровне 22-23 млрд кубометров, из которых 11,5 млрд кубометров - в Европу.

Азербайджан газ Европа
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