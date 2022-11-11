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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

Доллар опустился ниже 60 руб. впервые с 6 октября

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Доллар падает, евро дешевеет намного менее заметными темпами на "Московской бирже" в пятницу днем. Курс доллара опустился ниже 60 рублей впервые с 6 октября. Поддержку рублю оказывает заметный рост цен на нефть.

Курс доллара составил 60,01 руб. в 13:54, что на 52 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Чуть ранее доллар опускался до 59,98 руб.. Евро стоил 61,3 руб., подешевел на 4 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 30,4 копейки - до 60,6 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к доллару и евро на дневных торгах на фоне заметно дорожающей нефти. Разница в темпах роста в обеих парах вызвана динамикой доллара и евро на глобальном рынке после выхода данных по потребительской инфляции в США за октябрь, которые были опубликованы накануне. Доллар обвалился ко всем мировым валютам на снижении вероятности более агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой, обусловленного этой статистикой.

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Потребительские цены (индекс CPI) в США в октябре выросли на 7,7% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют данные министерства труда. Это минимальный показатель с января этого года. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 8,2% в сентябре и оказалась ниже 8%, которые в среднем прогнозировали опрошенные Trading Economics аналитики.

Цены на нефть уверенно растут днем в пятницу после первого за четыре сессии роста накануне, вызванного резким ослаблением доллара. Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:00 по московскому времени составляет $96,59 за баррель, что на 3,12% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $89,52 за баррель, что на 3,53% больше итогового значения предыдущей сессии.

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