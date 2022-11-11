Brent подорожала до $93,9 за баррель

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Цены на нефть умеренно повышаются утром в пятницу после первого за четыре сессии роста накануне, вызванного резким ослаблением доллара.

Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:05 по московскому времени составляет $93,92 за баррель, что на $0,25 (0,27%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на $1,02 (1,1%), до $93,67 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $86,72 за баррель, что на $0,25 (0,29%) выше итогового значения предыдущей сессии. В четверг контракт вырос в цене на $0,64 (0,8%), до $86,47 за баррель.

Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), накануне упал примерно на 2% после данных о резком замедлении инфляции в США. Потребительские цены (индекс CPI) в США в октябре выросли на 7,7% относительно того же месяца прошлого года после роста на 8,2% в сентябре. Таким образом, инфляция замедлилась до минимума с января и оказалась значительно ниже прогнозов рынка.

"Индекс потребительских цен оказался ниже прогнозов, и это ослабило некоторые негативные факторы для нефти, такие как сильный доллар и опасения более агрессивных повышений ставки Федрезерва", - отметил старший аналитик Price Futures Group Фил Флинн.

"В то же время неопределенность в отношении политики Китая по коронавирусу сохраняется, - добавил эксперт. - Мне кажется, что как только мы увидим признаки начала открытия китайской экономики, это радикально изменит динамику и подтолкнет цены на нефть вверх".