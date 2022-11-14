Автозавод "Соллерс" во Владивостоке запланировал возобновить работу в 2023 году

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Автозавод "Соллерс" во Владивостоке может возобновить работу во втором квартале 2023 года, сообщил заместитель председателя правительства Приморья Николай Стецко.

"Мазда Соллерс" продолжает выплачивать сотрудникам заработную плату в полном объеме. Предприятие сохранило свою привлекательность для инвесторов и готовится запустить новую производственную линию уже во втором квартале 2023 года", - сказал Стецко, слова которого приводит пресс-служба правительства Приморья.

Изначально завод во Владивостоке остановил работу на корпоративный отпуск в первой половине мая: с учетом государственных праздников и выходных дней, нерабочие дни на МСМР продлились с 30 апреля по 18 мая. Затем режим остановки был продлен без конкретной даты возобновления производства.

Ранее со ссылкой на источник сообщалось, что сделка по передаче российской группе "Соллерс" доли Mazda в паритетном СП по выпуску автомобилей японской марки на Дальнем Востоке (ООО "Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус", МСМР) может быть закрыта до декабря 2022 года.

В группе "Соллерс" не комментируют сроки закрытия сделки, но отметили, что необходимые разрешения от ФАС и правительственной комиссии были получены.

Автоконцерн Mazda сообщил о передаче "Соллерсу" своей доли в российском СП в отчетности по итогам II финквартала. Соответствующее соглашение было подписано 24 октября. Сделка будет совершена за символическую стоимость в 1 евро и предполагает опцион на выкуп японским автопроизводителем доли в СП в течение следующих 3 лет. В связи с передачей доли Mazda планирует отразить убыток в размере 12 млрд иен - чуть более $82 млн по текущему курсу.

Японский концерн отмечал, что после прекращения поставок автозапчастей на МСМР в марте и приостановки деятельности СП в конце апреля продолжал переговоры с группой "Соллерс", но не увидел возможностей продолжения бизнеса в РФ.

В "Соллерсе" сообщали, что готовят "запуск новых продуктов на мощностях площадки в следующем году". Российская автомобилестроительная группа уже в конце сентября заявляла, что обсуждает с Mazda прекращение производства автомобилей на Дальнем Востоке и выкуп доли японцев с перспективой загрузки освободившихся мощностей выпуском автомобилей других брендов. В "Соллерсе" отмечали, что переговоры по перезапуску завода находятся на финальной стадии.

МСМР выпускало автомобили с 2012 года. До весны во Владивостоке производились кроссоверы Mazda CX-9 и Mazda CX-5, седан Mazda 6. За 2021 год предприятие произвело около 29 тысяч машин.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи Mazda в РФ в 2021 году составили 29,177 тысяч автомобилей (+10,6%). Доля рынка компании была на уровне 1,8%. По итогам 10 месяцев 2022 года продажи Mazda рухнули на 63,7%, до 8,494 тысяч штук. Доля за этот период сократилась на 0,1 п.п., до 1,7%.