Губернатор Приморья допустил возобновление работы завода "Соллерса" в августе

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Российская автомобилестроительная группа "Соллерс" может возобновить производство автомобилей на заводе во Владивостоке в августе, сказал на совещании губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

"В этом году мы видим (большие - ИФ) объемы крупных предприятий, увеличение гособоронзаказа и перезапуск в августе линии "Мазда Соллерс" (бывшее СП "Соллерса" с Mazda - ИФ)", - сказал он.

Производство на заводе "Мазда Соллерс" было остановлено в мае 2022 года.

Mazda сообщала, что соглашение о передаче "Соллерсу" ее доли в дальневосточном СП было подписано 24 октября 2022 года. Концерн отмечал, что сделка будет совершена за символическую стоимость в 1 евро и предполагает опцион на выкуп доли в СП в течение следующих трех лет. Убыток в связи со сделкой Mazda оценила в 12 млрд иен - чуть более $82 млн.

В "Соллерсе" заявляли о планах в 2023 году загрузить завод производством автомобилей других брендов. Каких именно, в компании пока не сообщали.

СП "Соллерса" и Mazda выпускало автомобили с 2012 года. За 2021 год завод произвел около 29 тыс. машин.

ПАО "Соллерс" объединяет "Ульяновский автомобильный завод" (УАЗ, является ключевым активом группы), предприятие "Соллерс Алабуга" (выпуску LCV в ОЭЗ "Алабуга"), промплощадку "ЗМЗ" (Нижегородская область), автозавод во Владивостоке, а также площадку СП с Isuzu в Ульяновской области.