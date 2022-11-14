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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:54

Европа вместо газа из ПХГ увеличивает расход СПГ

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - ИНТЕРФАКС - Европейские газовики этой осенью первым делом стараются тратить запасы газа в приемных терминалах СПГ, а не в подземных хранилищах. Этим во многом объясняется искусственная отсрочка начала сезона отбора газа из ПХГ.

Заявка на транзит российского газа через территорию Украины – на уровне предыдущих дней и месяцев.

Украинский транзит

"Оператор ГТС Украины" принял от "Газпрома" заявку на транзит на понедельник в объеме 42,4 млн куб. м, сообщила украинская компания. Показатель в воскресенье был таким же. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в ГТС страны – газоизмерительной станции "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принята.

ОГТСУ объявил форс-мажор приема газа для транзита через "Сохрановку", так как якобы не может осуществлять оперативно-технологический контроль за компрессорной станцией "Новопсков". Маршрут через "Сохрановку" обеспечивал транзит более 30 млн куб. м в сутки.

Российский концерн считает, что не существует оснований для форс-мажора, как нет и препятствий для продолжения работы в прежнем режиме.

Европейский рынок

Согласно актуальным прогнозам погоды, зимние температуры воздуха должны установиться в Европе уже в середине наступившей недели, и к выходным ожидается еще более серьезное понижение температуры – до уровня многолетних минимумов.

Однако это пока только прогноз, который может меняться несколько раз в день. Впрочем, на счет этого похолодания пока он менялся только в сторону понижения.

Контракт с поставкой "на день вперед" (на понедельник) на хабе TTF в Нидерландах закрылся на уровне $717 за тысячу кубометров - это более чем в четыре раза дороже, чем в начале ноября ($225).

Декабрьский фьючерс на индекс TTF - $1044.

Выработка электроэнергии за счет ветроустановок в Европе за прошлую неделю составила в среднем 20% по сравнению с 18% за первую и вторую недели ноября, сообщает ассоциация WindEurope. При этом на выходных выработка ветряков начала падать, скатившись в воскресенье до 13%.

Газопровод "Северный поток" полностью остановлен из-за ряда санкционных проблем с обслуживанием оборудования. В сентябре взорваны две нитки первого "Северного потока" и одна "Северного потока 2" вблизи датского острова Борнхольм.

Запасы газа в Европе

За время затянувшегося предзимья Европа продемонстрировала новую модель управления балансом газа. По мере понижения температуры воздуха в первую очередь тратятся запасы СПГ в приемных резервуарах, а не газ в подземных хранилищах. Впрочем, практика работы европейских терминалов уже нащупала определенный "стеклянный потолок" их мощности. Пока максимальным уровнем их использования за всю историю была отметка в 77%, на прошлой неделе она достигала 74% (и это только самое начало ОЗП).

Европа вот-вот начнет чистый отбор сформированных к зиме запасов газа. Текущее состояние резервов уже нельзя назвать закачкой в прямом смысле этого слова (прирост за последние будние дни составляет десятые доли процентного пункта).

Начало сезона отбора в этом году будет самым поздним за историю наблюдений GIE (с 2011 года). Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2013 году (резервы начали уменьшаться 4 ноября).

Уровень запасов сейчас составляет 95,51% – это более 102 млрд куб. м активного газа. Прирост за последние отчетные сутки (12 ноября) составил 0,08 процентного пункта. При этом чистый отбор за газовые сутки 12 ноября показали Италия и Нидерланды.

В "Газпроме" предупреждают, что "нагрузка на ПХГ Европы будет выше, чем в предыдущие годы в связи с изменившимися логистикой и источниками газоснабжения европейского рынка".

В ответ на понижение температуры увеличили объем регазификации европейские терминалы по приему СПГ. С начала ноября коэффициент использования их мощностей составляет 67% при том, что в среднем за октябрь было 60%.

Запасы в США

Перед началом сезона отбора американские газовики наращивают закачку газа в хранилища, компенсируя летнее отставание от графика восстановления запасов.

За очередную отчетную неделю (закончилась 4 ноября) в ПХГ было отправлено 2,2 млрд куб. м газа, что значительно превышает обычные для этого времени темпы закачки.

Текущий уровень запасов составляет около 75%. Его уже можно назвать нормальным, так как это всего на 2% ниже среднего показателя за последние пять лет, сообщает управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Тем не менее, это существенно меньше резервов в ПХГ Европы и России.

Сейчас в EIA ожидают, что текущей зимой запасы в ПХГ сократятся на 60 млрд куб. м (средний показатель за последние пять лет). На конец марта объемы природного газа в хранилищах будут составлять 40 млрд куб. м, что на 8% ниже среднего уровня за пять лет.

ЕС СПГ
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