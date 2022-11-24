Депутаты приняли закон о федеральном бюджете РФ на 2023-2025 гг.

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Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в четверг приняла в окончательном, третьем, чтении закон о федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

Документ (N201614-8) был внесен в парламент 28 сентября, принят во втором чтении 22 ноября.

Доходы: в 2023 г. - 26 трлн 130,3 млрд руб. (17,4% ВВП), в 2024 г. - 27 трлн 239,8 млрд руб. (17,1% ВВП), в 2025 г. - 27 трлн 979,4 млрд руб. (16,4% ВВП), в том числе прогнозируемый объем нефтегазовых доходов в 2023 г. - 8 трлн 939 млрд руб. (6% ВВП), в 2024 г. - 8 трлн 656 3 млрд руб. (5,4% % ВВП), в 2025 г. - 8 трлн 488,5 млрд руб. (5% ВВП).

Расходы: в 2023 г. - 29 трлн 055,6 млрд руб. (19,4% ВВП), в 2024 г. - 29 трлн 432,5 млрд руб. (18,4% ВВП), в 2025 г. - 29 трлн 243,7 млрд руб. (17,1% ВВП).

Дефицит федерального бюджета в 2023 г. составит 2 трлн 925,3 млрд руб. (2% ВВП), в 2024 г. - 2 трлн 192,6 млрд руб. (1,4% ВВП), в 2025 г. - 1 трлн 264,3 млрд руб. (0,7% ВВП).

Объем ВВП: в 2023 г. - 149 трлн 949 млрд руб. (снижение на 0,8%), в 2024 г. - 159 трлн 714 млрд руб. (рост на 2,6%), в 2025 г. - 170 трлн 598 млрд руб. (рост на 2,6%).

Верхний предел государственного внутреннего долга: на 1 января 2024 г. - 20 трлн 697,0 млрд руб., на 1 января 2025 г. - 22 трлн 804,3 млрд руб., на 1 января 2026 г. - 24 трлн 994 млрд руб.

Верхний предел государственного внешнего долга: на 1 января 2024 г. - $66,6 млрд (63,4 млрд евро), на 1 января 2025 г. - $68,1 млрд (63,1 млрд евро), на 1 января 2026 г. - $68 млрд (61,2 млрд евро).

Уровень инфляции: в 2023 г. не превышает 5,5%, в 2024 г. - 4%, в 2025 г. - 4%.

Объем ФНБ (прогноз, на начало года): в 2023 г. - 8 трлн 987,4 млрд руб. (6% ВВП), в 2024 г. - 6 трлн 252,9 млрд руб. (3,9% ВВП), в 2025 г. - 5 трлн 947,2 млрд руб. (3,5% ВВП).

В ходе обсуждения документа в Госдуме правительство внесло в него поправки, которые, в частности, наделяют его правом не изымать субординированный депозит на 100 млрд руб., выданный ВТБ в 2014 г. из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на финансирование инфраструктурных проектов, даже если у банка возникнут трудности с достаточностью капитала.

Также была одобрена поправка, которая дает правительству право проводить в следующем году операции обмена евробондов на новые облигации федерального займа (ОФЗ) номинальной стоимостью до 800 млрд руб. Предполагается, что государственные ценные бумаги, номинированные в иностранной валюте, могут быть обменяны только на ценные бумаги РФ, номинированные в российских рублях, с равными или более длительными сроками погашения. Обмен еврооблигаций будет производиться по их рыночной стоимости, определяемой правительством, и по согласованию с их владельцами.

Отдельно поправкой оговаривается, что Банк России вправе получать государственные ценные бумаги, номинированные в рублях, при их первичном размещении в рамках обмена принадлежащих ЦБ валютных еврооблигаций.

Одобренные депутатами поправки в бюджет также предполагают дополнительное выделение 1 млрд 742 млн руб. в 2023 г. Альфа-банку, Сбербанку, РСХБ, ВТБ и Газпромбанку на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным российским организациям на реализацию проектов в области информационных технологий. Также данным банкам выделят 3 млрд руб. в 2023 г. на возмещение недополученных доходов по кредитам, выданным компаниям на рефинансирование задолженности, и 636 млн руб. на возмещение по кредитам для сектора электронной коммерции на рефинансирование задолженности.

Кроме того, предусмотрено выделение в 2023 г. 1,593 млрд руб. и 2,585 млрд руб. в 2024 г. на бюджетные ассигнования кредитным организациям по программе льготного кредитования импорта приоритетной продукции.

Предполагается, что в 2023 г. по решению правительства дополнительные средства федерального бюджета могут быть направлены в уставный капитал ОАО "Российские железные дороги" в объеме до 27,28 млрд руб. при поступлении в федеральный бюджет в указанном объеме субсидии из бюджета г. Москвы для реализации проектов развития железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла (организация диаметральных маршрутов).

Кроме того, планируется имущественный взнос в "Ростех", в том числе для осуществления последующего взноса в уставный капитал публичного акционерного общества "ОАК" в размере 4,7 млрд руб. в 2023 г. для доработки и восстановления летной годности воздушных судов.

Государственная поддержка организаций для компенсации части процентных ставок по экспортным кредитам (и иным инструментам финансирования, аналогичным кредиту по экономической сути), а также для компенсации части страховой премии по договорам страхования экспортных кредитов в 2023 г. составит 23 млрд руб., в 2024 г. - 30 млрд руб., в 2025 г. - 9 млрд руб.

Господдержка российских организаций промышленности для компенсации затрат на транспортировку промышленной продукции в 2023 г. составит 25,4 млрд руб., в 2024 г. - 26,2 млрд руб.

Правительственные поправки также предполагают выделение около 6 млрд руб. бюджетных субсидий на развитие заправочной инфраструктуры компримированного природного газа (КПГ) в РФ в 2023-2025 гг. В 2023 г. запланировано выделение 1 млрд 230 млн руб., в 2024 г. - 2 млрд 212 млн руб., в 2025 г. - 2 млрд 460 млн руб.

В проекте постановления к закону о федеральном бюджете Госдума рекомендует правительству представить предложения по использованию остатков на счетах государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний и юридических лиц, получателей субсидий из федерального бюджета, включая доходы, полученные от размещения указанных остатков на депозитных счетах, и при необходимости доработать законодательство в этой сфере.

Кроме того, в проекте постановления говорится о необходимости продолжить работу по отказу от неэффективных государственных программ.