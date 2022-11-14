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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

PetroChina прогнозирует рекордно низкий рост спроса на газ в Китае в 2022 году

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - В 2022 году рост спроса на газ в Китае в этом году может оказаться самым низким за всю историю наблюдений и, возможно, даже отрицательным, заявил директор департамента продаж PetroChina Ван Бяо "Интерфаксу" в ходе China Gas Industry Summit.

По его словам, темпы повышения будут ниже роста экономики КНР во второй раз с 2005 года. В прошлый раз такая ситуация наблюдалась в 2015 году.

Ожидается, что ВВП КНР в этом году увеличится на 3,5-4%. Среднегодовые темпы роста внутреннего спроса на газ в период 2005-2021 годов составляли 13%, отметил эксперт.

Потребность Китая в газе достигнет 187-190 млрд кубометров в предстоящий зимне-весенний отопительный сезон, который обычно длится с середины ноября до середины марта. Это будет на 5,5-7,2% больше показателя за предыдущий отопительный сезон, который составлял 177,3 млрд кубометров.

PetroChina Китай Ван Бяо
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