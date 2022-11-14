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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

Компании Гурьевых, владеющие 43,66% "ФосАгро", включены в санкционный список США

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Минфин США включил в SDN List компании семьи Гурьевых, в том числе зарегистрированные в Калининграде МКООО "Хлодвиг Энтерпрайзес" и "Адорабелла", владеющие 43,66% акций "ФосАгро".

Эти МКООО вошли в SDN List наряду со швейцарскими Chlodwig Enterprises AG и Adorabella AG, следует из сообщения OFAC. Через эти компании Гурьевы владели основным пакетом акций "ФосАгро" до весны 2022 года.

Андрей Гурьев-старший и экс-глава "ФосАгро" Андрей Гурьев-младший были включены в SDN List в начале августа.

Весной этого года компании, через которые Гурьев-старший и члены его семьи владеют долей в "ФосАгро", были перерегистрированы в российскую юрисдикцию: "Хлодвиг Энтерпрайзес" и "Адорабелла" стали резидентами специального административного района (САР) на острове Октябрьский (Калининградская область). По данным на сайте "ФосАгро", акции этих МКООО переданы в трасты, экономическими бенефициарами которых являются Андрей Григорьевич Гурьев, его супруга и дочь.

Общая доля Гурьевых в "ФосАгро" составляет 48,48% (4,82% акций принадлежат супруге Гурьева Евгении напрямую). Еще 20,6% акций компании владеет супруга ректора Санкт-Петербургского горного университета Владимира Литвиненко Татьяна. Free float составляет 30,9%.

США Андрей Гурьев Хлодвиг Энтерпрайзес Адорабелла
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