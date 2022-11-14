США ввели санкции против российского разработчика микросхем "Миландр"

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - США ввели санкции против российского разработчика и производителя интегральных микросхем "ППК Миландр", а также в отношении трех связанных с ним юридических лиц из Армении, Швейцарии и Тайваня, сообщает Госдеп в понедельник.

В заявлении госсекретаря Энтони Блинкена, распространенном в понедельник, говорится, что ограничительные меры вводятся против "ППК Миландр" за то, что компания работала или работает в российской электронной отрасли и при этом имеет отношение к военной сфере.

"Эта компания является российским разработчиком и производителем интегральных микросхем, специализирующейся на производстве микроэлектронной продукции. "ППК Миландр" принадлежит к военным и научно-исследовательским структурам, принимает участие в выставках российского оружия", - отмечается в заявлении.

Кроме того, Минфин США ввел санкции против еще трех компаний, по его данным, связанных с "ПКК Миландр", это компании Milur Electronics, зарегистрированная в Армении, швейцарская компания Milur SA, и тайваньская Sharp Edge Engineering Inc. В Вашингтоне считают, что эти компании использовались для осуществления продаж за границу.