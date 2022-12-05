Глава Vodafone Ник Рид уйдет в отставку в конце года

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Главный исполнительный директор британского оператора связи Vodafone Group Plc Ник Рид уйдет в отставку 31 декабря 2022 года, говорится в пресс-релизе компании.

Временно исполнять обязанности CEO будет финансовый директор компании Маргерита Делла Валль. Она также сохранит свой пост финдиректора, а Рид останется консультантом совета директоров до марта 2023 года.

Рид возглавил Vodafone в октябре 2018 года, до этого он пять лет занимал должность финдиректора, а прежде руководил бизнесом компании в Африке, на Ближнем Востоке и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

С начала 2022 года капитализация Vodafone сократилась на 18,8%, до 25 млрд фунтов стерлингов ($30,7 млрд).