Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:23

Глава Vodafone Ник Рид уйдет в отставку в конце года

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Главный исполнительный директор британского оператора связи Vodafone Group Plc Ник Рид уйдет в отставку 31 декабря 2022 года, говорится в пресс-релизе компании.

Временно исполнять обязанности CEO будет финансовый директор компании Маргерита Делла Валль. Она также сохранит свой пост финдиректора, а Рид останется консультантом совета директоров до марта 2023 года.

Рид возглавил Vodafone в октябре 2018 года, до этого он пять лет занимал должность финдиректора, а прежде руководил бизнесом компании в Африке, на Ближнем Востоке и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

С начала 2022 года капитализация Vodafone сократилась на 18,8%, до 25 млрд фунтов стерлингов ($30,7 млрд).

Vodafone Ник Рид Великобритания Маргерита Делла Валль
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Бюджет РФ в ноябре недополучил 90,2 млрд руб. нефтегазовых доходов к уровню ожиданий

Бюджет РФ в ноябре недополучил 90,2 млрд руб. нефтегазовых доходов к уровню ожиданий

Инфляция в Турции в ноябре замедлилась впервые за полтора года

ЕАЭС и Индонезия в 2023 году начнут обсуждать создание зоны свободной торговли

"КАМАЗ" намерен нарастить продажи в России в 2023 году до 50 тысяч машин

"КАМАЗ" намерен нарастить продажи в России в 2023 году до 50 тысяч машин

"Мегафон" продал свою долю в "Связном"

"Мегафон" продал свою долю в "Связном"

Brent подорожала до $86,3 за баррель на решении ОПЕК+ сохранить квоты на добычу

Запрет на импорт и транспортировку морем нефти из РФ вступит в силу в понедельник

Запрет на импорт и транспортировку морем нефти из РФ вступит в силу в понедельник

ОПЕК+ затаился в ожидании ответа России на введение ценового потолка. Обзор

Новак исключил подчинение РФ потолку цен на нефть даже при риске сокращения добычи

Новак исключил подчинение РФ потолку цен на нефть даже при риске сокращения добычи

Министры ОПЕК+ решили сохранить текущие квоты на добычу нефти

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });