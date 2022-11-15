Рынок акций РФ во вторник скорректировался вниз вместе с нефтью

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ во вторник скорректировался вниз после трехдневного роста, игроки фиксировали прибыль на фоне просевшей нефти, смешанных сигналов с внешних фондовых площадок и в ожидании новостей с саммита G20; индекс МосБиржи опустился в район 2220 пунктов.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2223,26 пункта (-1%), индекс РТС - 1159,59 пункта (-0,9%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже снизились в пределах 2,4%.

Доллар просел до 60,43 рубля (-0,12 рубля).

Подешевели акции "АЛРОСА" (-2,4%), "Роснефти" (-2,2%), "Газпром нефти" (-2,1%), "Норникеля" (-2,1%), UC Rusal (-2,1%), "Сургутнефтегаза" (-1,8% и -1,6% "префы"), АФК "Система" (-1,7%), ВТБ (-1,6%), Сбербанка (-1,4% и -0,7% "префы"), "ММК" (-1,4%), ПАО "Полюс" (-1,4%), "РусГидро" (-1,4%), "Интер РАО" (-1,3%), "Яндекса" (-1,2%), "Северстали" (-1%), "НЛМК" (-0,9%), "Татнефти" (-0,9%), расписки TCS Group (-0,9%), бумаги "ЛУКОЙЛа" (-0,8%), "НОВАТЭКа" (-0,6%), "Аэрофлота" (-0,5%), "Газпрома" (-0,2%), "Магнита" (-0,2%).

Акции "Детского мира" просели до 59,82 рубля (-1% к уровню закрытия основной сессии МосБиржи в понедельник), в начале торгов во вторник цена поднималась до 65,9 рубля (+9%).

Вечером в понедельник стало известно, что цена выкупа акций у акционеров "Детского мира", которые не будут голосовать по вопросу о реорганизации компании в частную или проголосуют "против", составит 71,5 рубля за бумагу (выше рынка). Цена рассчитывалась как средневзвешенная цена акций компании по результатам торгов на "Московской бирже" за один месяц, предшествующий дате объявления о предстоящей реорганизации (7 ноября), говорится в сообщении компании.

Подорожали во вторник акции Polymetal (+1,3%), "МТС" (+0,8%), "Московской биржи" (+0,6%), расписки Ozon (+0,5%).

Ozon по итогам III квартала 2022 года нарастил оборот (GMV), включая услуги, на 74% год к году - до 188,1 млрд рублей, говорится в финотчете компании. Совокупная выручка увеличилась на 48% - до 61,4 млрд рублей. Компания второй квартал подряд фиксирует положительную скорректированную EBITDA - в отчетном периоде она составила 1,6 млрд рублей против отрицательного показателя в 11,3 млрд рублей в III квартале 2021 года.

Механизм репараций в пользу Украины

Тем временем Генассамблея ООН большинством голосов на специальном заседании в понедельник приняла проект резолюции о создании механизма, призванного реализовать репарации в пользу Украины. Документ, носящий рекомендательный характер, в частности, рекомендует создать реестр причиненного ущерба Украине в ходе боевых действий.

Россия выступает категорически против резолюции Генассамблеи ООН о репарациях Москвы Украине, организаторы этого процесса пытаются завершить грабеж российских ЗВР, которые были совершенно незаконным образом заблокированы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Оценки аналитиков

Как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Егор Жильников, рынок акций РФ во вторник "разгружался" после роста, продажам способствовали просевшая нефть и отсутствие свежих драйверов.

В аутсайдерах торгов выступил металлургический сектор. Подешевели акции "Норникеля" и "Русала" после бурного роста днями ранее из-за того, что LME продолжит импорт отечественной продукции цветной металлургии. Исключением в секторе стали акции "Трубной металлургической компании" на фоне стабильности трубного бизнеса в текущих условиях, а также "Мечела", после объявления о сдвиге в применении экспортных пошлин на уголь. Просели акции "Детского мира" после объявления цены и суммы выкупа акций у текущих держателей.

В то же время подросли акции строительного сектора (ЛСР, "Самолет", ПИК) после роста стоимости активов группы "Самолет" на 64% г/г, до 634,7 млрд руб. Подорожали бумаги Polymetal на фоне роста цен на золото, а также менее ликвидные бумаги ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (+0,3%), вновь стремящиеся к своим историческим максимумам.

Потенциал для роста индекса МосБиржи сохраняется. Внешний фон остается довольно сильным, выход индекса в диапазон 2250-2300 пунктов выглядит вполне реальным, полагает Жильников.

По словам инвестиционного стратега "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, фиксация прибыли в целом была ожидаемой после трех сессий роста рынка акций подряд. К тому же рубль демонстрировал склонность к укреплению, а цены на нефть Brent откатились в район $92-93 за баррель.

Внешний фон остается умеренно позитивным после публикации данных о снижении темпов инфляции в США. С другой стороны, геополитический фон возмущен, а сырьевые котировки демонстрируют неуверенность на фоне слабости китайских макроданных и опасений за спрос в свете сохранения в ряде районов КНР жестких антиковидных мер.

Предварительная оценка ВВП еврозоны за III квартал оказалась в рамках прогноза. В то же время лучше ожиданий вышел ноябрьский индекс экономических настроений еврозоны от Zew, а темпы роста цен производителей в США (PPI) в октябре были ниже прогнозов.

В среду ожидается публикация отчета ЕЦБ о финансовой стабильности, также в фокусе внимания могут быть заявления на саммите G20. Индекс МосБиржи будет формироваться в пределах 2150-2275 пунктов, полагает Бахтин.

Руководитель отдела альтернативных инвестиций УК "Первая" Евгений Линчик также отмечает, что инвесторы предпочли взять паузу в покупках в ожидании новостей с саммита G20, где могут быть сделаны негативные заявления в адрес России, что усугубит геополитическую обстановку.

HeadHunter (-2% ГДР) продемонстрировал рост выручки в III квартале на 1,1% г/г (до 4,74 млрд руб.) и снижение чистой прибыли на 11% г/г (до 1,78 млрд руб.). Совет директоров "Юнипро" (-2%) не принял решения по дивидендам за 9 месяцев 2022 года. В целом новость была ожидаема. Пока компания принадлежит Fortum, вероятность выплаты дивидендов будет невысокой.

Нефть Brent удержалась выше $91 за баррель, поэтому потенциал роста в район $94-96 за баррель сохраняется. При этом внешних позитивных драйверов у нефти немного. Ежемесячные отчеты от ОПЕК и МЭА указывали на снижение спроса, как минимум, в 2023 году. Статистика по промпроизводству в крупнейших экономиках мира оказывается слабее ожиданий, в очередной раз поставив под вопрос перспективы восстановления роста мировой экономики, отмечает Линчик.

По оценке ведущего аналитика "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова, новости с саммита G20 пока не обнадеживают, так как только Китай осмеливается заявлять о конструктивной позиции по России. При этом сам Китай обсуждает с американской стороной свои собственные вопросы, которые все больше склоняются к установлению биполярной системы в мире. Поэтому какие-либо надежды на существенное изменение западной позиции будут излишними. Тем более, что министр финансов США Джанет Йеллен заявила о сохранении большинства санкций против РФ при любом будущем раскладе.

Нефть просела на опасениях слабого китайского спроса на фоне стремительного распространения COVID-19. Власти уже рекомендуют гражданам избегать общественных мест без особой на то необходимости. Строгие карантинные меры приводят к вспышкам социального неповиновения, как, например, в Гуанчжоу, что может стать еще одним источником ускорения распространения инфекции.

Фондовая Азия

Во вторник в Азии преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,1%, южнокорейский Kospi - на 0,2%, шанхайский Shanghai Composite прибавил 1,6%, гонконгский Hang Seng раллировал на 4,1%), В Европе динамика смешанная (индекс FTSE просел на 0,4%, DAX, CAC 40 прибавляют по 0,3%), "плюсуют" США (индексы растут на 0,8-2,1% во главе с Nasdaq).

ВВП Японии в III квартале снизился на 0,3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами при прогнозах роста на 0,3%. Это первое сокращение показателя с III квартала 2021 года.

Темпы роста промпроизводства в Китае в октябре замедлились, розничные продажи снизились впервые за пять месяцев, свидетельствуют данные Государственного статистического управления. Объем промпроизводства увеличился на 5% относительно октября прошлого года после подъема на 6,3% в сентябре. Эксперты в среднем прогнозировали повышение на 5,2%.

Ослабление темпов увеличения промпроизводства говорит о том, что экономика страны теряет импульс к росту на фоне подъема заболеваемости COVID-19 в стране, а также строгих карантинных ограничений.

Индекс цен производителей в США (индекс PPI) в октябре вырос на 8% в годовом выражении при прогнозах роста на 8,3% после подъема на 8,5% в сентябре.

Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в ноябре вырос до 4,5 пункта при прогнозах роста до минус 6 пунктов с октябрьских минус 9,1 пункта.

Цены на нефть

На нефтяном рынке вечером во вторник цены оставались под давлением продаж. Стоимость январских фьючерсов на Brent к 18:50 по Москве составила $91,91 за баррель (-1,3% и -3% в понедельник), декабрьская цена WTI - $84,78 за баррель (-1,3% и -3,5% накануне).

Накануне ОПЕК понизила оценку спроса на нефть в 2022 году на 100 тыс. баррелей в сутки - до 99,57 млн б/с, в 2023 году - также на 100 тыс. б/с, до 101,82 тыс. б/с. Таким образом, ОПЕК прогнозирует, что потребление нефти в мире в 2022 году увеличится на 2,55 млн б/с, а в 2023 году - еще на 2,24 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете организации.

Тем временем, МЭА во вторник повысило прогноз роста спроса на нефть в 2022 году на 180 тыс. б/с, но прогноз на 2023 год был снижен на 40 тыс. б/с.

Агентство отмечает, что замедление мирового спроса в следующем году обусловлено нарастающими экономическими проблемами, включая опасения рецессии в крупнейших экономиках мира.

"Второй эшелон" МосБиржи

Во "втором эшелоне" на Московской бирже просели акции ПАО "Электроцинк" (-6,2%), ПАО "Казаньоргсинтез" (-3,3%), банка "Авангард" (-3,3%), "Башнефти" (-3%), расписки VK (-2,4%), ГДР Ros Agro (-2,3%), бумаги En+ (-2,3%), "ТГК-2" (-2,2%).

Выросли акции ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (+6,5%), ПАО "Группа компаний ПИК" (+4,8%), "Мечела" (+3,4% и +3% "префы"), ГК "Самолет" (+3,2%), "Трубной металлургической компании" (+3%), ПАО "Группа ЛСР" (+2,5%).

Минфин США включил в SDN List компании семьи Гурьевых, в том числе зарегистрированные в Калининграде МКООО "Хлодвиг Энтерпрайзес" и "Адорабелла", владеющие 43,66% акций "ФосАгро". Бумаги "ФосАгро" во вторник подросли на 0,1%.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 36,55 млрд рублей (из них 10,2 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 3,11 млрд рублей на бумаги "Детского мира" и 2,28 млрд рублей на акции "Газпрома").