В Совете Федерации предложили доработать законопроект об акцизе на сладкие напитки

Сенаторы сочли необоснованным решение вывести из-под акциза напитки с синтетическими заменителями сахара

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Поступивший в Совет Федерации закон о введении с 1 июля 2023 года акциза на сладкие напитки предполагает, что акциз будет взиматься с напитков с натуральным сахаром, синтетические сахарозаменители были выведены из-под действия акциза в процессе доработки законопроекта в Госдуме.

Об этом говорится в заключении комитета Совета Федерации по бюджету.

В первоначальной редакции документа к сахаросодержащим напиткам предлагалось относить напитки, содержащие сахар или иные подслащивающие вещества, то есть содержащие как натуральные сахара и сахарозаменители, так и синтетические сахарозаменители. В итоговой версии синтетические сахарозаменители были выведены из-под действия акциза. Комитет Совфеда выступил против этого.

"Исключение из числа подакцизных товаров напитков, содержащих синтетические сахарозаменители, представляется необоснованным. С одной стороны, это ставит добросовестных производителей, применяющих натуральные ингредиенты, в неравное положение по сравнению с производителями, использующих синтетические сахарозаменители, что противоречит принципу равенства налогообложения. С другой, создает предпосылки для добросовестных производителей, применяющих натуральные ингредиенты, заменять в производстве указанных напитков натуральные ингредиенты на синтетические в целях удешевления производства, так как синтетические сахарозаменители существенно дешевле натуральных, и уклонения от обложения акцизом, так как в этом случае напиток не подпадает под категорию подакцизных товаров", - говорится в заключении комитета.

По мнению сенаторов, закон в действующей редакции может привести к тому, что собранная сумма акциза на сахаросодержащие напитки будет существенно ниже запланированной. Кроме того, употребление синтетических сахарозаменителей также сопряжено с риском причинения вреда здоровью не в меньшей степени, чем употребление сахара.

"В связи с этим комитет считает необходимым рекомендовать правительству РФ дополнительно проработать вопрос о механизме обложения акцизом сахаросодержащих напитков и скорректировать его в целях обеспечения принципа равенства налогообложения и обеспечения поступления сумм акциза в бюджетную систему РФ", - говорится в заключении.

10 ноября Госдума приняла в третьем чтении ряд поправок в Налоговый кодекс (№ 201629-8), которые призваны увеличить сбор налогов в бюджет.

Принятый закон вводит с 1 июля 2023 года акциз на сладкие напитки в размере 7 рублей за литр. К сахаросодержащим будут отнесены безалкогольные напитки, произведенные с добавлением сахара или иных подслащивающих веществ (сахар, глюкоза, фруктоза, сахароза, декстроза, мальтоза, лактоза, сироп с сахаром, мед), количество углеводов в пищевой ценности такого должно составлять более 5 граммов на 100 мл напитка. Новации коснутся напитков, которые упакованы в потребительскую упаковку. Акциз не будет взиматься с напитков, изготовленных и упакованных организациями и ИП, оказывающими услуги в сфере общественного питания. Напитки должны быть изготовлены с использованием питьевой или минеральной воды, с объемной долей этилового спирта не более 0,5%, а также напитки, изготовленные на спиртосодержащем сырье, с объемной долей этилового спирта не более 1,2%.

Под акциз не подпадает специализированная пищевая продукция, прошедшая государственную регистрацию в соответствии с правом Евразийского экономического союза, обогащенная пищевая продукция, за исключением тонизирующих напитков и напитков, в составе компонентов которых имеется двуокись углерода; алкогольная продукция крепостью более 0,5%; виноградное, пивное, плодовое, медовое и иное сусло, плодовые сброженные материалы, квасы с содержанием этилового спирта до 1,2% включительно; соки, сокосодержащие напитки, нектары, морсы, сиропы, молоко, молочную продукцию, кисели и или напитки на растительной основе, произведенные из зерна злаковых, зернобобовых, масличных культур, орехов, кокоса или продуктов их переработки, за исключением тонизирующих напитков и напитков, в составе компонентов которых имеется двуокись углерода.

Кроме того, вносятся изменения в правила взимания акциза на безалкогольное (крепостью до 0,5%) пиво. С 1 января 2022 года ставка акциза на этот продукт нулевая. Предлагается уточнить, что она будет нулевой, если пиво не содержит в качестве компонента сахаросодержащие элементы, количество углеводов в пищевой ценности такого пива также не должно составлять более 5 граммов на 100 мл напитка.