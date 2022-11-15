Рубль по итогам вторника слегка поднялся к доллару и подешевел к евро

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Доллар США немного опустился, евро, напротив, вырос на Московской бирже по итогам торгов вторника, рубль слегка снизился к бивалютной корзине в условиях более заметного ослабления в паре с евро.

Курс доллара США составил 60,4 руб./$1 в 19:00 по Москве, что на 15 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 62,82 руб./EUR1, подорожав на 52 копейки. Ранее евро поднимался выше 63 руб. впервые с 14 октября. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 15,15 копейки - до 61,49 рубля. Курс китайского юаня поднялся на 1,6 копейки - до 8,55 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль завершил торги вторника небольшой разнонаправленной динамикой к доллару и евро вслед за их движением на рынке Forex. Доллар США во вторник возобновил снижение к большинству мировых валют, в том числе к евро, пара "евро-доллар" торговалась выше $1,04 впервые с июля.

Падение американского доллара обусловлено данными по потребительской инфляции в США за прошлый месяц, которые оказались слабее прогнозов и которые были обнародованы в конце прошлой недели. Участники большинства мировых рынков позитивно оценили эти данные в надежде на менее агрессивные темпы ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) Федеральной резервной системой (ФРС) США.

Во вторник стало известно, что цены производителей в США (индекс PPI) в октябре выросли на 8% в годовом выражении и на 0,2% относительно сентября. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали рост первого показателя на 8,3%, второго - на 0,4%.

ФРС, вероятно, в скором времени замедлит темпы подъема процентных ставок после активного их повышения в последние месяцы, полагает заместитель председателя ФРС Лейл Брейнард. "Я думаю, что вскоре будет уместно выбрать более медленный темп роста, - сказал она в интервью агентству Bloomberg. - Мы уже много сделали".

Тем не менее, Брейнард уклонилась от каких-либо подробностей относительно окончательной фазы текущего цикла повышения ставок. Как именно выглядит путь дальнейшего повышения ставок, "трудно сказать", отметила она.

Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил ранее в ноябре, что стабильно высокая инфляция предполагает, что Федрезерву, возможно, придется повысить ставки в следующем году до немного более высокого уровня, чем диапазон 4,5-4,75% годовых, который предполагался в сентябре.

В начале ноября ФРС повысила ставку на 75 базисных пунктов по итогам четвертого заседания подряд - до 3,75-4% годовых, максимума с января 2008 года.

Меры валютного контроля мешают внешнеэкономической деятельности российских компаний, но пока дополнительно смягчать ограничения не планируется, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина во вторник в ходе пленарного заседания Госдумы.

"Несколько слов по контролю за движением капитала. Мы ввели очень жесткие меры в начале, потом их ослабляли. Сейчас дополнительно ослабление контроля не рассматриваем", - сказала Набиуллина.

"Хотела бы отметить, что наши предприятия обращались к нам достаточно активно, чтобы многие меры ослабить, им нужно вести внешнеэкономическую деятельность, а очень жесткие ограничения являются, по сути, барьером для внешнеэкономической деятельности", - подчеркнула глава ЦБ.

Комментарии аналитиков

"На российском валютном рынке без изменений. Рубль по отношению к доллару продолжает консолидацию в диапазоне 60-62 возле нижней его границы. На фоне налогового периода потенциально национальная валюта может расширить границы диапазона в пределах 59-62", - полагает руководитель отдела альтернативных инвестиций УК "Первая" Евгений Линчик.

"Серьезных драйверов для значительного отклонения курса рубля от текущих уровней пока нет. В условиях введенных частичных ограничений на движение капитала и приостановки действия бюджетного правила главным фактором для рубля остается состояние торгового баланса, трендов в экспорте и импорте. Тенденции последних месяцев говорят о постепенном сокращении положительного сальдо текущего счета операций, что в перспективе будет приводить к ослаблению рубля. Главные факторы здесь - цены на нефть и газ, санкционная политика прежде всего в отношении поставок российских энергоносителей и скорость налаживания новых каналов импорта через дружественные страны", - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Рублевые пары смотрятся нейтрально: в валютной секции сейчас нет ярких катализаторов и драйверов. Однако стартующий далее очередной налоговый период может оказать рублю локальную опору. Во вторник, 15 ноября, рубль движется без единой идеи в парах с долларом и евро", - говорит старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев.

Цены на нефть

Цены на нефть ускорили падение во вторник, опустившись до минимума за три недели после публикации ежемесячного отчета Международного энергетического агентства (МЭА).

Январские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:07 по московскому времени подешевели на 0,49% - до $92,68 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на декабрь на электронных торгах на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени снизились на 0,31% - до $85,6 за баррель.

Накануне Brent упала в цене на 3%, WTI - на 3,5%.

МЭА во вторник повысило прогноз роста спроса на нефть в 2022 году на 180 тыс. баррелей в сутки (б/с), но прогноз на 2023 год был снижен на 40 тыс. б/с.

Аналитики агентства оставили без изменений оценку спроса в 2021 году на уровне 97,7 млн б/с, прогноз на 2022 год составляет теперь 99,78 млн б/с. Таким образом, в 2022 году МЭА ожидает роста спроса на нефть в мире на 2,1 млн б/с против 1,9 млн б/с месяцем ранее.

Агентство отмечает, что замедление мирового спроса в следующем году обусловлено нарастающими экономическими проблемами, включая опасения рецессии в крупнейших экономиках мира.

Накануне ОПЕК понизила оценку спроса на нефть в 2022 году на 100 тыс. баррелей в сутки - до 99,57 млн б/с, в 2023 году - также на 100 тыс. б/с, до 101,82 тыс. б/с. Таким образом, картель прогнозирует, что потребление в мире в 2022 году увеличится на 2,55 млн б/с, а в 2023 году - еще на 2,24 млн б/с.

Тем временем Еврокомиссия в условиях энергетического кризиса придерживается предложения об установлении потолка цен на нефть, подтвердила ее глава Урсула фон дер Ляйен. Вместе с тем она указала на то, что лучшей реакцией на кризис и зависимость от ископаемых энергоносителей станет "ускорение "зеленого" перехода на чистую энергию".

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30 по Москве, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 16 ноября на 8,66 копейки, до 60,3116 руб./$1, и увеличил курс евро на 47,43 копейки, до 62,6297 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи во вторник опустился на 9,77 копейки по отношению к понедельнику и составил 60,4066 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 снизился на 12,7 копейки и составил 60,302 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 160,844 млн, из которых $762,802 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 398,042 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 46,6 копейки, до 62,7015 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" вырос на 45,48 копейки, до 62,643 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR1 млрд 045,518 млн, из которых EUR352,63 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR692,888 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Традиционный недельный депозитный аукцион ЦБ РФ

Банк России во вторник, 14 ноября, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 854,1 млрд рублей (при лимите 2,15 трлн рублей и спросе 1 трлн 854,1 млрд рублей) в среднем по ставке 7,39% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 8 ноября, банки разместили 1 трлн 763,3 млрд рублей (при лимите 1,96 трлн рублей и спросе 1 трлн 763,3 млрд рублей) в среднем по ставке 7,25% годовых.

Кроме того, ЦБ РФ во вторник провел депозитный аукцион "тонкой настройки" сроком на один день, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 686,1 млрд рублей (при лимите 840 млрд рублей) в среднем по ставке 7,29% годовых.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов опустились во вторник, в то время как ставки на рынке среднесрочных (3-6 месяцев) МБК, напротив, повысились относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" упала на 12 базисных пунктов (б.п.) - до 7,42% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 8 б.п. - до 7,77% годовых, ставка MosPrime Rate сроком на 1 месяц понизилась на 1 б.п. - до 8,2% годовых. Ставка на срок 3 месяца подросла на 1 б.п. - до 8,39% годовых, ставка на срок 6 месяцев увеличилась на 2 б.п. - до 8,5% годовых.