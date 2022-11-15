Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:06

Евро поднялся выше 63 руб. впервые с 14 октября

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Евро уверенно растет на Московской бирже во вторник днем, в моменте преодолел отметку 63 руб. впервые с 14 октября. Доллар умеренно дешевеет вслед за снижением котировок американской валюты на рынке Forex к большинству мировых валют, в том числе к евро.

Динамика основных валютных пар на внутреннем валютном рынке обусловлена продолжением активного падения доллара на глобальном рынке, которое началось еще в прошлый четверг после выхода более слабых, чем прогнозировалось, данных по инфляции в США.

Курс доллара США составил 60,35 руб./$1 в 14:37 по Москве, что на 20,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 62,96 руб./EUR1, подорожав на 65,5 копейки. Чуть ранее евро поднимался до 63,025 руб. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 18,2 копейки - до 61,52 рубля.

МосБиржа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Ozon оценил убытки от пожара на подмосковном складе в 10,8 млрд руб.

"Газпром" ожидает, что нагрузка на ПХГ Европы будет выше, чем в предыдущие годы

"Газпром" ожидает, что нагрузка на ПХГ Европы будет выше, чем в предыдущие годы

Набиуллина согласна, что комиссии за проведение операций нужно снижать

Набиуллина согласна, что комиссии за проведение операций нужно снижать

Минфин выберет для расчета налогов котировку Urals от Argus или индекс СПбМТСБ

Кабмин РФ решил не вводить экспортные пошлины на уголь с января

Кабмин РФ решил не вводить экспортные пошлины на уголь с января

Трафик российского аналога SWIFT вырос почти на четверть

Трафик российского аналога SWIFT вырос почти на четверть

Экспортная пошлина на нефть с 1 декабря повысится на $0,6 до $43,3 за тонну

Google заплатит $391,5 млн за скрытое отслеживание истории перемещений пользователей

Google заплатит $391,5 млн за скрытое отслеживание истории перемещений пользователей

Инфляция во Франции в октябре ускорилась с 6,2% до 7,1%

Brent подешевела до $92,88 за баррель

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });