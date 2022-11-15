Евро поднялся выше 63 руб. впервые с 14 октября

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Евро уверенно растет на Московской бирже во вторник днем, в моменте преодолел отметку 63 руб. впервые с 14 октября. Доллар умеренно дешевеет вслед за снижением котировок американской валюты на рынке Forex к большинству мировых валют, в том числе к евро.

Динамика основных валютных пар на внутреннем валютном рынке обусловлена продолжением активного падения доллара на глобальном рынке, которое началось еще в прошлый четверг после выхода более слабых, чем прогнозировалось, данных по инфляции в США.

Курс доллара США составил 60,35 руб./$1 в 14:37 по Москве, что на 20,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 62,96 руб./EUR1, подорожав на 65,5 копейки. Чуть ранее евро поднимался до 63,025 руб. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 18,2 копейки - до 61,52 рубля.