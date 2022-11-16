СД "Татнефти" рекомендовал дивиденды за девять месяцев в размере 39,57 руб./акцию

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Совет директоров "Татнефти" рекомендовал дивиденды за 9 месяцев в размере 39,57 руб./акцию с учетом ранее выплаченных дивидендов за первое полугодие, говорится в сообщении компании.

В первом полугодии НК выплатила 32,71 руб. на все виды акций. Таким образом, выплаты по итогам третьего квартала могут составить 6,86 руб. на акцию.

Рекомендации соответствуют прогнозам опрошенных "Интерфаксом" аналитиков, ожидавших, что на выплату будет направлено 50% чистой прибыли компании по РСБУ за этот период.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 10 января 2023 года.

"Татнефть" 22 декабря проведет внеочередное собрание акционеров по рассмотрению вопроса о выплате дивидендов за 9 месяцев 2022 года. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие в собрании, - 27 ноября.

Дивидендная политика "Татнефти" предполагает целевой уровень выплат акционерам в размере не менее 50% от чистой прибыли по МСФО или РСБУ - в зависимости от того, какая из них больше. Уставный капитал "Татнефти" составляет 2 млрд 326 млн 199 тыс. рублей, он разделен на 2 млрд 178 млн 691 тыс. обыкновенных и 147 млн 509 тыс. привилегированных акций номиналом один рубль.