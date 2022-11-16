Минфин разместил на аукционе рекордный объем ОФЗ-ПК на 750 млрд руб. по номиналу

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Министерство финансов России 16 ноября разместило рекордный объем облигаций федерального займа (ОФЗ) на одном аукционе на сумму 750 млрд рублей по номиналу.

Всего было продано бумаг на общую сумму 750 млрд рублей по номиналу при спросе 904,365 млрд рублей по номиналу и объеме предложения 750 млрд рублей. Выручка от аукциона составила 722,798 млрд рублей, говорится в сообщении Минфина России. Таким образом, ведомство сразу на одном аукционе разместило весь объем данного выпуска, который был новым и ранее не предлагался рынку.

Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПК серии 29022 с погашением 20 июля 2033 года составила 96,3401% от номинала. Цена отсечения была установлена в размере 96,27% от номинала.

Облигации серии 29022 с погашением 20 июля 2033 года имеют 42 квартальных купонных периода и первый купонный период - 77 дней, дата выплаты 1-го купонного дохода - 1 февраля 2023 года. Расчет процентных ставок 1-43-го купонов и соответствующих купонных доходов производится на основе среднего значения ставок RUONIA за текущий купонный период с небольшим "техническим" временным лагом в семь календарных дней, то есть определяются в конце текущего купонного периода (для прежних выпусков ОФЗ-ПК ставки рассчитывались на основе истекшего купонного периода и были известны до начала купонного периода - ИФ).