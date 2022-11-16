В Думе указали на проблемы с распределением средств от экспортных пошлин на продукцию АПК

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Механизм распределения поступающих в федеральный бюджет средств от уплаты экспортных пошлин на сельхозкультуры непрозрачен, что усугубляет ситуацию в отрасли, говорится в проекте рекомендаций парламентских слушаний "Правовое обеспечение продовольственной независимости России", которые проходят в Госдуме в среду.

"Ситуация усугубляется непрозрачным механизмом распределения поступающей в федеральный бюджет таможенной пошлины на экспорт отдельных сельскохозяйственных культур. Так, согласно проекту федерального бюджета на 2023-2025 годы объемы поступления таких доходов прогнозируются на уровне 179,6 млрд рублей в 2023 году, 128,6 млрд рублей в 2024 году и 102,5 млрд рублей в 2025 году. При этом распределено на цели развития АПК всего 86,2 млрд, 44,2 млрд и 31,6 млрд рублей в 2023-2025 годах соответственно", - уточняется в документе.

"При этом данный механизм, будучи введенным в целях ограничения цен на продовольственные товары, в конечном итоге усугубил дисбаланс в системе ценообразования на продовольствие, когда прибыль сельхозпроизводителя ограничена, а наценки сферы обращения и торговли остаются свободными, - констатируется в проекте. - В результате цены на сельскохозяйственное сырье снижаются, а потребительские цены на произведенное из этого сырья продовольствие продолжают расти, увеличивая прибыль в переработке, оптовой и розничной торговле".

В документе рекомендуется правительству "обеспечить эффективное и прозрачное распределение дополнительных доходов федерального бюджета от вывозных таможенных пошлин на зерно на цели развития сельского хозяйства, и в первую очередь компенсацию производителям зерна".

Экспортные пошлины в РФ действуют на пшеницу, ячмень, кукурузу, подсолнечник, рапс, сою, подсолнечное масло и шрот.