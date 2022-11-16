Инфляция в РФ с 8 по 14 ноября составила 0,06%

Годовая инфляция замедлилась до 12,4%

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Инфляция в РФ с 8 по 14 ноября 2022 года составила 0,06% после инфляции в 0,01%, 0,07%, 0,08% в предыдущие три недели, сообщил в среду Росстат.

С начала ноября потребительские цены в РФ к 14 ноября выросли на 0,07%, с начала 2022 года к 14 ноября цены повысились на 10,74%.

Из среднесуточных данных Росстата за 14 дней ноября этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ замедлилась по состоянию на 14 ноября до 12,40% с 12,52% на 7 ноября, 12,63% на конец октября, 13,68% на конец сентября, 14,30% на конец августа, 15,10% на конец июля, 15,90% на конец июня, 17,10% на конец мая и 17,83% в конце апреля (это был максимум с января 2002 года).

За неделю с 8 по 14 ноября существенно выросли цены на печенье - на 0,5%, куриные яйца - на 0,4%.

В то же время снизились цены на сахарный песок - на 1,1%, гречневую крупу - на 1,0%, подсолнечное масло - на 0,8%.

Прирост цен на плодоовощную продукцию за неделю составил 2,0% (после роста на 1,3% неделей ранее), в том числе на огурцы - 6,4%, помидоры - 5,6%, картофель - 1,2%, лук - 0,4%, бананы - 0,3%. В то же время цены на морковь снизились на 0,9%, капусту - на 0,4%, яблоки - на 0,2%.

Из отдельных видов непродовольственных товаров подорожали: электропылесосы - на 1,4%, стиральные порошки - на 0,4%.

Одновременно снизились цены на плиты ДСП - на 0,6%, джинсы и футболки детские, смартфоны, доски обрезные - на 0,5%.

Цены на автомобильный бензин за неделю не изменились, на дизельное топливо - выросли на 0,5%.

Стоимость полета в салоне экономического класса самолета за неделю увеличилась на 3,2% (неделей ранее выросла на 1,2%).

Ключевая ставка

Как сообщалось, совет директоров Банка России на заседании 28 октября ожидаемо принял решение сохранить ключевую ставку неизменной на уровне 7,5%, при этом вновь не дал рынку намека на свои будущие действия.

"Дальнейшая траектория ключевой ставки, дальнейшая направленность нашей денежно-кредитной политики будет зависеть от поступающих данных по экономике, по инфляции, инфляционным ожиданиям. В зависимости от того, какие факторы будут перевешивать, может быть сохранение ставки, движение вверх и движение вниз. Это, по сути дела, и означает, что у нас сигнал нейтральный", - сказала на брифинге по итогам совета директоров глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Если бы мы рассматривали значимую вероятность понижения ставки на ближайших заседаниях, об этом было бы сказано в пресс-релизе", - добавил на этом же брифинге зампред ЦБ Алексей Заботкин, комментируя вопрос о вероятности снижения ставки на следующем заседании в декабре.

Одновременно ЦБ сузил свой прогноз по инфляции на 2022 год до 12-13% с 11-13% в сентябрьской версии, оставив прежним прогноз в 5-7% на 2023 год и в 4% - на 2024 год.

Официальный прогноз Минэкономразвития по инфляции на 2022 год равняется 12,4%, на 2023 год - 5,5%. При этом глава Минэкономразвития Максим Решетников на прошлой неделе заявил, что инфляция по итогам года может оказаться ниже текущего прогноза министерства - в интервале 12,0-12,4%.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале ноября, по инфляции в 2022 году равняется 12,5%, в 2023 году - 6,1%.

Консенсус-прогноз аналитиков по ключевой ставке на конец 2022 года равняется 7,5%, на конец 2023 года - 6,75%.