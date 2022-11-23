Инфляция в РФ с 15 по 21 ноября составила 0,11%, годовая замедлилась до 12,3%

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Инфляция в РФ с 15 по 21 ноября 2022 года составила 0,11% после инфляции в 0,06%, 0,01%, 0,07%, 0,08% в предыдущие четыре недели, сообщил в среду Росстат.

С начала ноября потребительские цены в РФ к 21 ноября выросли на 0,18%, с начала 2022 года к 21 ноября цены повысились на 10,86%.

Из среднесуточных данных Росстата за 21 день ноября этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ замедлилась по состоянию на 21 ноября до 12,30% с 12,40% на 14 ноября, 12,52% на 7 ноября, 12,63% на конец октября, 13,68% на конец сентября, 14,30% на конец августа, 15,10% на конец июля, 15,90% на конец июня, 17,10% на конец мая и 17,83% в конце апреля (это был максимум с января 2002 года).

Цены на продукты

Основной причиной ускорения роста цен на неделе с 15 по 21 ноября стал значительный их рост на плодоовощную продукцию, в первую очередь на огурцы. Прирост цен на плодоовощную продукцию за неделю составил 2,7% (после роста на 2,0% неделей ранее), в том числе на огурцы - 11,3%, помидоры - 4,1%, свеклу - 2,5%, бананы - 0,9%, морковь - 0,5%, яблоки - 0,2%, картофель - 0,1%. В то же время цены на лук снизились на 0,6%, капусту - на 0,5%.

Кроме того, за период с 15 по 21 ноября существенно выросли цены: на вареную колбасу - на 0,6%, молоко стерилизованное - на 0,4%, куриные яйца - на 0,3%

В то же время снизились цены: на гречневую крупу - на 1,3%, сахарный песок - на 0,9%, маргарин - на 0,6%, подсолнечное масло - на 0,4%.

Непродовольственные товары

Из отдельных видов непродовольственных товаров подорожали: зубные пасты - на 0,6%, сухие корма для домашних животных - на 0,5%, мыло туалетное - на 0,4%.

Цены на автомобильный бензин выросли на 0,1%, дизельное топливо - на 0,9%.

Стоимость полета в салоне экономического класса самолета за неделю увеличилась на 3,2% (неделей ранее выросла также на 3,2%).

Комментарий Минэкономразвития

Минэкономразвития РФ оценило годовую инфляцию в РФ на 21 ноября также на уровне 12,30%, приводятся цифры в обзоре министерства "О текущей ценовой ситуации".

"В сегменте продовольственных товаров рост цен ускорился до 0,14% (с 0,06% неделей ранее) за счет более высоких темпов удорожания плодоовощной продукции (2,68%). При этом на продовольственные товары за исключением плодоовощной продукции дефляция продолжилась (снижение на 0,14% после снижения на 0,15% неделей ранее). В секторе непродовольственных товаров на отчетной неделе цены выросли на 0,07% (неделей ранее рост цен отсутствовал). На туристические и регулируемые услуги темпы роста цен практически сохранились на уровне предыдущей недели (0,15% после 0,14% неделей ранее)", - говорится в обзоре.

Ключевая ставка

Как сообщалось, совет директоров Банка России на заседании 28 октября ожидаемо принял решение сохранить ключевую ставку неизменной на уровне 7,5%, при этом вновь не дал рынку намека на свои будущие действия.

"Дальнейшая траектория ключевой ставки, дальнейшая направленность нашей денежно-кредитной политики будет зависеть от поступающих данных по экономике, по инфляции, инфляционным ожиданиям. В зависимости от того, какие факторы будут перевешивать, может быть сохранение ставки, движение вверх и движение вниз. Это, по сути дела, и означает, что у нас сигнал нейтральный", - сказала на брифинге по итогам совета директоров глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Если бы мы рассматривали значимую вероятность понижения ставки на ближайших заседаниях, об этом было бы сказано в пресс-релизе", - добавил на этом же брифинге зампред ЦБ Алексей Заботкин, комментируя вопрос о вероятности снижения ставки на следующем заседании в декабре.

Одновременно ЦБ сузил свой прогноз по инфляции на 2022 год до 12-13% с 11-13% в сентябрьской версии, оставив прежним прогноз в 5-7% на 2023 год и в 4% - на 2024 год.

Официальный прогноз Минэкономразвития по инфляции на 2022 год равняется 12,4%, на 2023 год - 5,5%. При этом глава Минэкономразвития Максим Решетников в начале ноября заявил, что инфляция по итогам года может оказаться ниже текущего прогноза министерства - в интервале 12,0-12,4%.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале ноября, по инфляции в 2022 году равняется 12,5%, в 2023 году - 6,1%.

Консенсус-прогноз аналитиков по ключевой ставке на конец 2022 года равняется 7,5%, на конец 2023 года - 6,75%.