ThyssenKrupp выплатит дивиденды впервые за четыре года

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Крупнейший производитель стали в Германии, промышленная группа ThyssenKrupp в IV финансовом квартале увеличила чистую прибыль в 3,4 раза и объявила о выплате дивидендов впервые за четыре года.

Чистая прибыль группы за отчетный период (завершился 30 сентября) составила 389 млн евро против 116 млн евро годом ранее.

Скорректированный показатель EBIT составил 161 млн евро против 232 млн евро в четвертом квартале предыдущего финансового года.

Выручка увеличилась на 12% и составила 10,57 млрд евро против 9,44 млрд евро.

По итогам всего 2022 фингода ThyssenKrupp получила чистую прибыль в размере 1,1 млрд евро по сравнению с убытком в размере 115 млн евро годом ранее. Прибыль в расчете на акцию составила 1,82 евро против убытка на уровне 0,18 евро. Скорректированная прибыль взлетела почти втрое - до 2,1 млрд евро.

По итогам фингода ThyssenKrupp предложила дивиденды в размере 0,15 евро на акцию.

Группа ThyssenKrupp, ведущая свою историю с 1842 года, представлена в 60 странах, ее штат насчитывает 104 тысячи сотрудников. Помимо сталелитейного бизнеса, она занимается производством компонентов и систем для автомобильной промышленности, строительной техники, эскалаторов, комплектующих и целых технологических линий для различных видов промышленности, установок для выпуска цемента.

С начала 2022 года капитализация ThyssenKrupp снизилась на 42,1% и составляет около 3,7 млрд евро.