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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:35

ThyssenKrupp сократила квартальную прибыль на 20%

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Германская промышленная группа ThyssenKrupp AG, крупнейший производитель стали в стране, закончила I финансовый квартал (завершился 31 декабря) с выручкой 9,018 млрд евро по сравнению с 9,023 млрд евро годом ранее. Чистая прибыль компании сократилась на 20%, до 98 млн евро.

Показатель EBIT за отчетный период составил 246 млн евро против 298 млн евро годом ранее (падение на 18%), EBITDA группы упала на 13%, до 485 млн евро.

Выручка стального европейского подразделения ThyssenKrupp в I финквартале выросла на 10%, до 2,9 млрд евро, EBIT составила 177 млн евро (+42% г/г).

ThyssenKrupp Германия
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