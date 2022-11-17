На биржевом рынке доля пары USD/RUB сократилась до минимума с начала года

Доля "дружественных" валют на биржевом рынке РФ в октябре продолжала рост

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Доля валютной пары USD/RUB в октябре сократилась до минимума с начала года и составила 42% от всего объема торгов по сравнению с 46% в сентябре, доля валют дружественных стран, преимущественно юаня, продолжила расти, говорится в докладе Банка России "Обзор рисков финансовых рынков".

Доля дружественных валют в октябре увеличилась к сентябрю на 4 п.п. и составила 31% от всего объема торгов. Основной прирост этой доли произошел за счет роста среднедневного объема торгов валютной парой CNY/RUB - на 22,1% к сентябрю.

Доля валютной пары USD/RUB в октябре сократилась до 42% от всего объема торгов по сравнению с 46% в сентябре. Снижению доли торгов этой парой способствовали два основных фактора: во-первых, в конце сентября - начале октября усилились геополитические риски, связанные с возможным введением санкций в отношении НКЦ (сценарий этот в итоге на данный момент не реализовался - ИФ), во-вторых, низкие объемы доступной валютной ликвидности обусловили рост стоимости привлечения долларов и евро на внутреннем рынке, объяснили в ЦБ.

Под влиянием санкционных рисков продолжилась переориентация экспортных операций на расчеты в валютах дружественных стран, отмечается в докладе. "На этом фоне в структуре продаж иностранной валюты крупнейшими экспортерами доля доллара США продолжала сокращаться, в то время как доля юаня, напротив, увеличивалась", - пишет Банк России.