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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:05

Число новостроек в США в октябре снизилось на 4,2% к сентябрю

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Число домов, строительство которых было начато в США в октябре, сократилось на 4,2% к сентябрю и составило 1,425 млн в пересчете на годовые темпы, сообщило Министерство торговли страны.

По пересмотренным данным, в сентябре количество новостроек составило 1,488 млн, а не 1,439 млн, как сообщалось ранее.

Эксперты прогнозировали снижение показателя на 2% с объявленного ранее сентябрьского уровня - до 1,41 млн, согласно данным Trading Economics.

Число новостроек относительно октября 2021 года уменьшилось на 8,8%.

Количество разрешений на строительство новых домов, выданных в США в октябре, сократилось на 2,4% по сравнению с предыдущим месяцем - до 1,526 млн в пересчете на годовые темпы. В сентябре число разрешений составило 1,564 млн.

Строительство домов, рассчитанных на одну семью, в прошлом месяце снизилось на 6,1%, до 855 тысяч. Число разрешений на строительство такого жилья уменьшилось на 3,6%, до 839 тысяч.

Темпы постройки многоквартирных домов (включая апартаменты и кондоминиумы), более волатильный сегмент рынка, сократились на 0,5% - до 556 тысяч, в то время как число разрешений уменьшилось на 1,9%, до 633 тысяч.

США Минторговли
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