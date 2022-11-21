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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:46

Суд по иску ЦБ решил взыскать с двух бывших руководителей Бинбанка 71 млрд рублей

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы в понедельник частично удовлетворил иск Центрального банка РФ, решив взыскать с Микаила Шишханова и Александра Лукина солидарно 71,2 млрд рублей, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Как сообщалось, первоначально иск 22 сентября 2020 года был заявлен к бывшим бенефициарам, членам совета директоров и топ-менеджерам Бинбанка Михаилу Гуцериеву, Микаилу Шишханову, Александру Лукину, Константину Калагину, Петру Морсину и Кириллу Любенцову о солидарном взыскании с них убытков в пользу банка "ФК Открытие" в размере 85,4 млрд рублей. 15 октября суд принял меры обеспечения, арестовав имущество ответчиков на сумму иска, за исключением 80% ежемесячной заработной платы.

15 марта 2021 года суд утвердил мировое соглашение между банком и Гуцериевым, в соответствии с которым бизнесмен должен уплатить банку 14,2 млрд рублей.

На заседании 19 апреля 2021 года суд принял уточнения банка, по которому тот просит суд взыскать с остальных ответчиков солидарно 71,2 млрд рублей. 29 июня суд отказал Любенцову в уменьшении ареста его имущества до суммы 71,2 млрд рублей.

ЦБ РФ в суде просит возместить убытки, понесенные в результате санации Бинбанка. В сентябре 2017 года собственники Бинбанка обратились в ЦБ с просьбой санировать банк. На тот момент основной бенефициар нефтяной компании "Русснефть" Михаил Гуцериев и Микаил Шишханов контролировали 98,76% акций кредитной организации. В рамках санации регулятор докапитализировал Бинбанк почти на 57 млрд рублей, став его основным собственником. В 2019 году Бинбанк был присоединен к другому санируемому с участием ЦБ РФ банку - "Открытие".

Банк "Открытие" и Гуцериев 23 сентября 2020 года договорились о заключении мировой, после чего банк подал в суд заявление об утверждении мирового соглашения. Сумма соглашения составит 14,2 млрд рублей и будет выплачиваться в рассрочку. После утверждения соглашения банк планирует уточнить сумму взыскания по иску, чтобы взыскивать ее солидарно с оставшихся пяти ответчиков.

ЦБ РФ Москва Бинбанк
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