Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:42

В совете директоров Disney впервые за 15 лет сменился председатель

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Совет директоров американской Walt Disney Co. избрал председателем независимого директора Марка Паркера, сообщила компания. Он сменит Сьюзен Арнольд, которая занимала эту должность последние 15 лет.

Паркер семь лет был членом совета директоров Disney, а также занимает пост исполнительного председателя совета директоров производителя спортивных товаров Nike Inc.

После его назначения на новую должность в совете директоров Disney освободилось место, за которое может развернуться борьба среди инвесторов, пишет MarketWatch. Инвестфонд Trian Fund Management уже предложил на этот пост своего основателя Нельсона Пельца.

За последние 12 месяцев капитализация Disney сократилась на 38% и теперь составляет $174,3 млрд.

Disney Nike Марк Паркер Сьюзен Арнольд Trian Fund Management
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Рынок легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ в 2022 году упал на 58,8%

ЦБ РФ выявил случаи автоматической подписки клиентов банков и МФО на допуслуги

В Казахстане проведут проверку "АрселорМиттал Темиртау" после ноябрьского взрыва

"Золотая корона" получила лицензию на работу в Таджикистане

Владельцы сети ресторанов Subway задумались о ее продаже

Владельцы сети ресторанов Subway задумались о ее продаже

Минфин с оговорками поддержал предложение об обязательном замещении евробондов

Пассажиропоток аэропорта Хитроу в 2022 году вырос втрое

Пассажиропоток аэропорта Хитроу в 2022 году вырос втрое
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });