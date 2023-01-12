В совете директоров Disney впервые за 15 лет сменился председатель

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Совет директоров американской Walt Disney Co. избрал председателем независимого директора Марка Паркера, сообщила компания. Он сменит Сьюзен Арнольд, которая занимала эту должность последние 15 лет.

Паркер семь лет был членом совета директоров Disney, а также занимает пост исполнительного председателя совета директоров производителя спортивных товаров Nike Inc.

После его назначения на новую должность в совете директоров Disney освободилось место, за которое может развернуться борьба среди инвесторов, пишет MarketWatch. Инвестфонд Trian Fund Management уже предложил на этот пост своего основателя Нельсона Пельца.

За последние 12 месяцев капитализация Disney сократилась на 38% и теперь составляет $174,3 млрд.