Евтушенков ждет тяжелый 2023 год для экономики РФ и ее рост в 2024 г.

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Экономический рост в РФ начнется в 2024 году, главная долгосрочная проблема, стоящая перед Россией - преодоление потерь в сфере технологий после ухода глобальных лидеров, считает крупнейший акционер АФК "Система" Владимир Евтушенков.

"Верю, что в течение 2023 года будет тяжело, а в 2024 году будет значительно легче, и начнется определенный экономический подъем", - сказал он в ходе выступления на форуме Финансового университета в Москве.

Оценки основателя "Системы" в целом соответствуют официальному макропрогнозу. Как сообщалось, Минэкономразвития прогнозирует спад ВВП РФ в 2022 году на 2,9%, снижение в 2023 году на 0,8% и рост на 2,6% в 2024 и 2025 годах.

По словам Евтушенкова, в настоящее время идет адаптация бизнес-связей и процессов под новые условия.

"Эта перестройка займет еще какое-то время, потому что налаживание новых связей, налаживание отношений с теми странами, о которых мы, честно говоря, раньше знали только то, что они есть на карте, и т.д. - это все очень непростые вопросы. Конечно, все это сказывается на эффективности работы бизнеса", - сказал бизнесмен.

По словам Евтушенкова, главным вызовом для экономики РФ является риск технологического отставания.

"Страна это может почувствовать не сегодня-завтра, и даже не через два года. Обычно технологическое отставание сказывается в течение 5-7 лет и больше", - рассуждает бизнесмен. При этом Евтушенков уверен, что за несколько лет Россия способна научиться самостоятельно создавать новые технологии и реализовывать решения на практике.