В ЦБ заявили, что вторичные санкции мешают адаптации реального сектора к новым условиям

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Динамика экономики РФ складывается лучше ожиданий, но есть ряд вопросов, связанных с ограничениями в отношении российского экспорта и импорта, и это надо учитывать, считает зампред Банка России Алексей Заботкин; он также заявил, что практика вторичных санкций мешает адаптации реального сектора к новым условиям.

"На наш взгляд, динамика российской экономики складывается во втором полугодии этого года лучше, чем ожидалось весной", - сказал Заботкин на Международном форуме Финансового университета.

"По-прежнему есть вопрос по поводу того, что будет происходить с физическими объемами нашего экспорта в условиях того, что санкционный режим ужесточается. Нам еще предстоит увидеть, как те решения, которые уже приняты, отразятся на способности наших компаний продавать свою продукцию за рубеж: есть вопрос баланса между объемом и ценой", - отметил зампред ЦБ.

"Со стороны импорта санкционный режим тоже ужесточается. Мы видим свидетельства того, что наши зарубежные непартнеры все более активно продвигают практику вторичных санкций. Это то, что мешает адаптации реального сектора, мы должны это учитывать", - подчеркнул Заботкин.

По его словам, необходимость этой адаптации заставляет ЦБ говорить о том, что инфляция в России может сохраняться на несколько повышенном уровне дольше, чем в более нормальных условиях. Так, инфляция в 2023 году составит 5-7% и вернется к цели в 4% в 2024 году.